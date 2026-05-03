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中華職棒味全龍今（3）日靠著主砲朱育賢單場雙響砲，以6：4逆轉擊退富邦悍將，朱育賢生涯第23次單場雙轟，超越張泰山的22次，成為聯盟之最。朱育賢賽後表示，沒去在意此紀錄，上場就是享受每次的揮棒，最重要的是幫助球隊贏球；日前郭天信曾透露天母右外野有「龍穴」，朱育賢聽到後笑說，「這是什麼意思，我沒聽過欸，可能要再問一下天信，第一次聽到這個說法。」賽後聽到葉總忘了自己單場雙響砲，朱育賢說，「每個人都很專注在比賽，後面越來越緊張刺激，我們現在是首位，不管是教練還是選手們壓力很大，但是就是享受這個節奏，然後盡情去發揮自己。」朱育賢直言，教練團都很信任選手，自己就是盡力去比賽，「不管是輸贏，就是把內容做好，我覺得這蠻重要的。」朱育賢生涯23次單場雙響砲，超越張泰山，成為聯盟之最，他坦言不會去在意這個紀錄，「還是享受每一次的揮擊，幫助球隊贏球才是最重要的，然後一直去幫助學弟，每個人團結起來，去面對更艱難的挑戰，奪回我們之前所失去的東西。」近期連續5場敲安，朱育賢的打擊率也從2成27提升至2成56，他表示一直都在找好的感覺，「因為其實感覺一直都沒有很好，就是持續修正，慢慢把好的東西堆疊起來。我相信結果慢慢就會好起來，畢竟也才20幾場，希望自己趕快把穩定感持續做好。」日前郭天信開轟後曾透露，天母球場右外野有個「龍穴」，不會受到風勢影響，朱育賢聽到後笑說，「這是什麼意思，我沒聽過欸，可能要再問一下天信，第一次聽到這個說法。」不過朱育賢透露，此役外野是順風，「我覺得前天的風是真的蠻誇張的，整個吹回來，如果放到今天，可能都在牆前接殺。」