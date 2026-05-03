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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（3）日持續在亞太球場迎戰樂天桃猿，此役先發投手江少慶睽違596天再度登板，主投3局失1分，最快球速飆到155公里。獅隊在5局下突破威能帝（Pedro Fernandez），單局攻下2分逆轉戰局，終場就以4：1擊退桃猿，3連戰完成橫掃，威能帝吞下敗投，生涯例行賽首度敗給獅隊。獅隊此役推出江少慶交手桃猿王牌威能帝，桃猿開局先發制人，開路先鋒何品室融獲得保送，上壘後發動盜壘，並靠著捕手傳球失誤上到三壘，陳晨威敲出二壘滾地球，雖然出局但替桃猿先馳得點，取得1：0領先。江少慶睽違596天再登板投球，此役主投3局失1分（0責失分），僅被敲出1安，送出4次三振、2次四壞球保送，最快球速飆到155公里，4局上由左投林詔恩接替投球。5局下獅隊展開反攻，蘇智傑敲出二壘安打，潘傑楷把握得點圈機會，敲出追平比分的適時安打，並靠著對手失誤以及隊友推進進佔三壘，陳聖平補上高飛犧牲打，獅隊逆轉取得2：1領先。7局下獅隊攻勢再起，林子豪、潘傑楷串連安打，獅隊攻佔二、三壘，朱迦恩一棒敲出清壘二壘安打，獅隊取得4：1領先。獅隊在江少慶3局投完退場後，啟用雙先發林詔恩，中繼3局無失分，拿下本季首勝，後續接手的李其峰、李軍、鄭副豪、鍾允華合力守成，終場獅隊就以4：1擊退桃猿，3連戰無情橫掃。值得一提的是，此役威能帝主投6.1局失掉4分（3責失分），吞下本季首敗，也是威能帝生涯首次在例行賽敗給獅隊。