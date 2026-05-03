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台鋼雄鷹今（3）日靠著曾子祐再見安打，3：2擊敗中信兄弟，賽後曾子祐透露，隊友王博玄在休息室發起口號「正能量」，每當遇到判決不順、或是打線低潮時，在休息區隊友就會狂喊「正能量！」，他笑說，「喊一喊發現真的有用耶！」台鋼雄鷹周末大巨蛋擔任主場球隊，繼首戰2：0贏球，稍早再以3：2擊敗中信兄弟，系列賽2勝坐收。本場與黃衫軍纏鬥到第10局突破僵局，1出局後曾子祐敲出再見安打，送回三壘上的隊友林家鋐。曾子祐透露，這是自己從小到大第一支再見安打，希望之後關鍵時刻能夠繼續為球隊建功。隨後更分享，最近台鋼雄鷹休息室有新口號「正能量」，來自於隊友王博玄的提案。「打不好或狀況不好的時候，學長們努力讓團隊不要陷入不好氣氛，都會帶頭這樣喊：『正能量！』」曾子祐笑說，大家這樣喊以後好像真的有用，「可以讓休息室氣氛不要繼續沉悶下去，也是我們能盡快爬起來的關鍵。」