台鋼雄鷹今（3）日靠著曾子祐再見安打，3：2擊敗中信兄弟，賽後曾子祐透露，隊友王博玄在休息室發起口號「正能量」，每當遇到判決不順、或是打線低潮時，在休息區隊友就會狂喊「正能量！」，他笑說，「喊一喊發現真的有用耶！」

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曾子祐敲再見安打　自曝是生涯首次

台鋼雄鷹周末大巨蛋擔任主場球隊，繼首戰2：0贏球，稍早再以3：2擊敗中信兄弟，系列賽2勝坐收。本場與黃衫軍纏鬥到第10局突破僵局，1出局後曾子祐敲出再見安打，送回三壘上的隊友林家鋐。

曾子祐透露，這是自己從小到大第一支再見安打，希望之後關鍵時刻能夠繼續為球隊建功。隨後更分享，最近台鋼雄鷹休息室有新口號「正能量」，來自於隊友王博玄的提案。

王博玄帶頭喊：「正能量！」　曾子祐笑說很有用

「打不好或狀況不好的時候，學長們努力讓團隊不要陷入不好氣氛，都會帶頭這樣喊：『正能量！』」曾子祐笑說，大家這樣喊以後好像真的有用，「可以讓休息室氣氛不要繼續沉悶下去，也是我們能盡快爬起來的關鍵。」

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。