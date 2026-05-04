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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國家聯盟的一場例行賽中，匹茲堡海盜隊在主場迎戰辛辛那提紅人隊。海盜隊打線大爆發，全場狂掃17支安打、海灌17分，最終以17：7大勝紅人隊。這場驚人的大勝不僅展現了海盜隊極致的進攻火力，更一舉刷新並創下了多項大聯盟高懸百年的歷史紀錄。在這場大屠殺中，海盜隊打線展現了極度恐怖的連貫性。比賽僅僅進行到第4局，海盜隊便已達成了「先發全員打點」的驚人壯舉。根據大聯盟官方數據統計，海盜隊上一次能在比賽前4局就達成先發全員打點，要追溯到1975年9月16日對陣芝加哥小熊隊的比賽，距今已高懸整整51年。海盜隊打線多點開花的攻勢，讓紅人隊投手群在上半場便徹底崩盤。除了打擊火燙，海盜隊在第2局更利用精準的選球眼，締造了極為罕見的得分紀錄。在2局下半1出局後，海盜隊打者面對控球完全走鐘的紅人隊投手群，竟然在「沒有敲出任何安打」的情況下，靠著連續選到7次四壞球保送、其中包含3次擠得四壞球保送，兵不血刃地海灌5分。單局獲得7次保送的奇景，是大聯盟自1983年5月25日勇士對陣海盜隊以來，睽違43年首度出現。有趣的是，當年海盜隊是投出保送慘遭重創的一方，如今43年後風水輪流轉，海盜隊反倒成為受益者。這場比賽同時也是海盜隊本季第2度單場攻下超過15分（含）以上的比賽。在賽季前35場比賽中便能兩度繳出單場15分以上的進攻狂潮，是海盜隊自1896年以來、睽違130年首度達成的壯舉。海盜隊總教練凱利（Don Kelly）在賽後興奮地表示：「這真的是一場非常棒的比賽。我想在整個漫長的賽季中，這場比賽有很多值得我們去學習和延續的優點。」今日完成大聯盟初登場的新秀格里芬（Nick Griffin）此役大放異彩，單場敲出4支安打、貢獻2分打點。賽後格里芬謙虛地說：「我只是相信自己的準備，試著在場上成為一名不容易被解決的打者。相信自己的力量，剩下的就是自然去發揮。」