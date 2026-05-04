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洛杉磯道奇隊3日在客場以2：3惜敗聖路易紅雀隊，苦吞本季最長的4連敗。球隊進攻端持續熄火，連續4場比賽得分都在2分以下，讓投手群孤立無援。其中，擔任先發第1棒、指定打擊的大谷翔平今日4打數毫無建樹，還苦吞2次三振。對於大谷近期的低迷手感，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後指出，大谷近期在客場明顯出現了急躁、追打壞球的致命缺點。大谷翔平在3日的比賽中依舊未能敲出安打，連續3場比賽沒有擊出安打，且連續2場比賽完全沒有踏上過壘包，打擊手感陷入冰封。針對大谷翔平近兩場一安難求且未能上壘的慘淡表現，總教練羅伯斯在賽後記者會上給出了相當直接且嚴肅的批評。羅伯斯表示：「這是一個值得關注的轉變。先前在主場比賽時，我們看到翔平已經調整得很好，也逐漸找回了打擊節奏。但是到了這個客場系列賽，在這近2場比賽中，他的出棒開始變得有些急躁，甚至出現了頻繁追打壞球的狀況。這與他先前在主場展現出的良好選球內容，有著明顯的落差。」雖然道奇隊打線持續當機，但羅伯斯對於今日主投6局失3分的先發投手佐佐木朗希給予了肯定。羅伯斯說：「朗希雖然在第3局單局失掉了3分，但除此以外他投得非常出色，繳出了優質先發（QS）。更重要的是他的用球數超過了100球，有效減輕了牛棚投手的負擔，這對接下來的比賽很有幫助。但說到底，這場比賽的關鍵還是我們沒有打下足夠的分數，打線必須想辦法做出回應。」隨著道奇隊吞下4連敗、大谷翔平連續2場出壘掛零，如何帶領球隊走出進攻泥淖、修正追打壞球的壞習慣，將是大谷與道奇隊全體打者在接下來比賽中必須克服的最大難題。