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洛杉磯道奇隊的日籍巨星大谷翔平雖然從未在公開場合表明過，但他對投手最高榮譽「賽揚獎」的渴望早已是球界公開的秘密。然而，隨著賽季進入5月，美媒《運動畫刊》指出，大谷翔平想要奪下賽揚獎的最大勁敵已經在同區的聖地牙哥教士隊悄然浮現。對方並非實力堅強的先發投手，而是教士隊的火球終結者米勒（Mason Miller）。大谷翔平本季在投手丘上的表現堪稱完美，目前主投30局繳出極其恐怖的0.60防禦率，完全擦亮了他作為大聯盟頂級強投的招牌。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）與棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也早已開始為大谷的賽揚獎之路鋪路。然而，大谷翔平角逐這項大獎仍面臨局數不足的潛在隱憂。對於先發投手而言，投球局數的多寡往往是評審投票時的重要指標。道奇隊目前正努力為大谷尋找最佳的輪值平衡點，雖然他最近一次僅休息5天便登板、且每次出賽都能投滿6局，但若想順利將賽揚獎盃帶回家，他仍需進一步拉長投球局數。在大谷翔平努力增加局數的同時，目前國聯賽揚獎討論度最高的投手，正是教士隊的終結者米勒。米勒本季在教士隊展現了近乎「不可直視」的統治力。他開季至今已為球隊完成14場關門任務，並在10次救援機會中繳出完美的10次救援成功，高居聯盟救援榜首位。在5月初對陣芝加哥小熊隊失分之前，米勒更創下了連續13.1局無失分的傲人紀錄，隨後他又在比賽中迅速回穩、沒有讓對手敲出任何安打。大聯盟歷史上僅有9位救援投手曾摘下賽揚獎。米勒目前的火燙表現，不禁讓人聯想起前道奇隊傳奇終結者蓋尼（Eric Gagne）於2003年繳出82.1局、55次救援成功奪得賽揚獎的神蹟，甚至是狄亞茲（Edwin Diaz）在2018年單季57次救援成功的驚人數據。美媒分析指出，雖然當今棒球趨勢逐漸提高對先發投手的重視並降低後援投手的價值，但若米勒能持續維持目前無懈可擊的壓制力，他將有極大機會打破常規，成為繼蓋尼之後，大聯盟近年來首位奪得賽揚獎的救援投手，這也將成為大谷翔平爭獎路上的最大攔路虎。