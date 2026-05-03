中華職棒中信兄弟今（3）日在延長賽以2：3不敵台鋼雄鷹，吞下本季第16敗，持續在聯盟墊底。攤開聯盟數據，兄弟面對平手的局面時，團隊打擊率僅1成96，是6隊中唯一不到2成的球隊，在領先時的打擊率，兄弟以2成48排名第5，落後時則以2成42排名第3。值得一提的是，統一7-ELEVEn獅在領先時，長打率高達4成24，共敲出12支全壘打。

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兄弟延長賽不敵雄鷹　持續在聯盟墊底

兄弟此役前5局與雄鷹形成0：0平手，6局上靠著3次保送以及許基宏的適時安打，取得2：0領先，但牛棚在6局下、8局下各失1分，遭到雄鷹追平，雙方打完正規9局仍未分出勝負，因此進入延長賽。

10局上兄弟連續3打席更換代打，王政順、陳俊秀、張仁瑋都無法突破林詩翔的投球，兄弟無功而返，10局下曾子祐從李振昌手中敲出再見安打，兄弟以2：3不敵雄鷹，吞下本季第16敗，持續在聯盟墊底，離聯盟首位味全龍多達8.5場勝差。

兄弟平手時打擊率僅1成96　6隊中唯一不到2成

根據聯盟數據統計，兄弟在平手的局面打擊率僅1成96，是6隊唯一平手打擊率不到2成的球隊，平手打擊率排名第5的富邦悍將還有2成36，打擊率最高的則是獅隊，有2成62。

在領先時的打擊率，兄弟以2成48排名第5，僅贏過桃猿的1成95，而落後時的打擊率，兄弟以2成42排名第3，僅落後2成60的雄鷹與2成52的悍將。

值得一提的是，獅隊在領先時，共敲出12支全壘打，長打率4成24，「海放」其他5隊，排名第2的雄鷹在領先時長打率為3成83。

📍中職6隊「平手時」打擊率（截至2026年5月3日賽後）

1.統一獅：2成62

2.味全龍：2成55

3.台鋼雄鷹：2成45

4.樂天桃猿：2成40

5.富邦悍將：2成36

6.中信兄弟：1成96

📍中職6隊「領先時」打擊率（截至2026年5月3日賽後）

1.台鋼雄鷹：2成4

2.統一獅：2成57

3.味全龍：2成51

4.富邦悍將：2成50

5.中信兄弟：2成48

6.樂天桃猿：1成95

📍中職6隊「落後時」打擊率（截至2026年5月3日賽後）

1.台鋼雄鷹：2成60

2.富邦悍將：2成52

3.中信兄弟：2成42

4.味全龍：2成32

5.樂天桃猿：2成23

6.統一獅：2成14

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...