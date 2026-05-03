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中華職棒中信兄弟今（3）日在延長賽以2：3不敵台鋼雄鷹，吞下本季第16敗，持續在聯盟墊底。攤開聯盟數據，兄弟面對平手的局面時，團隊打擊率僅1成96，是6隊中唯一不到2成的球隊，在領先時的打擊率，兄弟以2成48排名第5，落後時則以2成42排名第3。值得一提的是，統一7-ELEVEn獅在領先時，長打率高達4成24，共敲出12支全壘打。兄弟此役前5局與雄鷹形成0：0平手，6局上靠著3次保送以及許基宏的適時安打，取得2：0領先，但牛棚在6局下、8局下各失1分，遭到雄鷹追平，雙方打完正規9局仍未分出勝負，因此進入延長賽。10局上兄弟連續3打席更換代打，王政順、陳俊秀、張仁瑋都無法突破林詩翔的投球，兄弟無功而返，10局下曾子祐從李振昌手中敲出再見安打，兄弟以2：3不敵雄鷹，吞下本季第16敗，持續在聯盟墊底，離聯盟首位味全龍多達8.5場勝差。根據聯盟數據統計，兄弟在平手的局面打擊率僅1成96，是6隊唯一平手打擊率不到2成的球隊，平手打擊率排名第5的富邦悍將還有2成36，打擊率最高的則是獅隊，有2成62。在領先時的打擊率，兄弟以2成48排名第5，僅贏過桃猿的1成95，而落後時的打擊率，兄弟以2成42排名第3，僅落後2成60的雄鷹與2成52的悍將。值得一提的是，獅隊在領先時，共敲出12支全壘打，長打率4成24，「海放」其他5隊，排名第2的雄鷹在領先時長打率為3成83。1.統一獅：2成622.味全龍：2成553.台鋼雄鷹：2成454.樂天桃猿：2成405.富邦悍將：2成366.中信兄弟：1成961.台鋼雄鷹：2成42.統一獅：2成573.味全龍：2成514.富邦悍將：2成505.中信兄弟：2成486.樂天桃猿：1成951.台鋼雄鷹：2成602.富邦悍將：2成523.中信兄弟：2成424.味全龍：2成325.樂天桃猿：2成236.統一獅：2成14