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▲Nantou Elite Stars11號的張峻銘(左)獲大會頒發年度第三隊殊榮。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲Nantou Elite Stars教練賴永騰奪冠後認為在U19聯盟獲益良多。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，3日進行U19特優甲組冠軍賽，上演了一場精彩的「偏鄉逆襲」。南投聯軍靠著水里商工大將莊德川全場獨得31分的瘋狂表現，終場以61比45擊敗LY teams，不僅奪得最高榮耀，更為這半年來每週末往返南投與台北的「北伐之旅」，留下一張最完美的冠軍回程車票。由南投高商、水里商工等校組成的南投聯軍，賽季表現倒吃甘蔗。今日冠軍賽一開局，南投聯軍便展現強大侵略性，拉出一波19比2的毀滅性攻勢。莊德川展現驚人的個人技術，多次在進攻秒數將屆時，以各種高難度的花式「拆炸彈」取分，讓對手防線徹底崩盤。全場比賽莊德川狂飆31分、6籃板、4抄截，隊友張棓鈞也繳出11分、10籃板的「雙十」成績，張峻銘則貢獻10分、9籃板、5助攻的全能數據，展現南投聯軍強大的團隊高度優勢。「這是我今年最高得分，真的很開心！」莊德川賽後靦腆表示。出身水里的他自嘲是鄉下人逛大觀園，平常在南投大多在戶外水泥地練球，藉由U19聯賽的機會才能來到台北，體驗有專業音樂、DJ與舒適木地板的室內場館。身為家中唯一堅持籃球路的成員，莊德川特別感謝母親的支持。雖然面對即將到來的母親節，他直呼：「講感謝的話太肉麻了。」但其在場上的奮鬥與堅持，正是送給母親最好的禮物。南投聯軍教練賴永騰感慨表示，這半年來的「北伐之旅」對孩子們來說獲益良多。雖然每週都要舟車勞頓往返台北與南投，加上上週還在南投縣內參賽，體力負荷極大，但主力球員在決賽展現了極高的數據效率。這座U19特優甲組冠軍，是對這群南投大男孩認真練習、每天苦練3至4小時的最佳回報。