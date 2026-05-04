我是廣告 請繼續往下閱讀

📍以下為鄭怡靜聲明全文：

我是桌球國手鄭怡靜，走上職業運動員這條路，我已經走了20年。這一路上，在賽場追求好表現、好成績固然重要，但隨著日復一日的訓練與巡迴各地的征戰，我深刻體會並期盼的是：台灣的運動環境能變得更好，能更公平、更友善、更平權。

有關近期在參賽過程中遭遇的事件，我想先謝謝大家的關心，所有的關心我都收到了。但眾所周知，這次的事件不僅僅是單一偶發狀況，也不只會發生在桌球界，而是「運動員人權保護」的嚴肅議題，是我們所有人都必須正視的問題。

過去的我行事低調，總以為可以依靠成績證明一切，讓大家認識鄭怡靜是怎樣的一位選手。但經過這起事件後，我深覺勇於發聲是重要且必要的。更何況，身為國家隊的資深成員，我所承載的，還包括對後進與全體代表隊運動員權益的責任。

因此，事發當下，我已在第一時間向教練反映，並由教練代為向賽事單位提出申訴。稍早，賽事單位已對相關人等作成初步懲處決定，對此，我與我的團隊表示尊重。後續也將委由協會與運動部持續追蹤相關處置。

同時，我更想藉此機會向大家說明，面對可能發生的不當對待，除了選手本身需要具備自我保護意識，更需要協會、相關單位以及社會大眾共同努力，才能真正建立並完善一個安全且受尊重的運動環境，讓所有熱愛運動的人都能安心且專注投入。

目前賽事仍在進行中，為了不影響競賽表現，懇請大家持續關注賽場，為所有選手加油打氣。我與團隊也會繼續承受壓力，儘速調整狀態，在賽場上全力以赴；同時，我們也會與各界專業人士持續合作，為運動員權益做出更多實質努力。

最後，懇請相關單位及媒體朋友，本於個人資料與隱私保護之法令要求，暫勿針對本案細節進行報導，也請勿代表本人對外揭露案情或發表未經授權之聲明。

關於相關法律事務，我與我的團隊已正式委請金石國際法律事務所陳東晟律師處理。若有任何侵害權益之情事，將委由陳律師依法處置，並追究加害人及相關行為人之法律責任。

正在英國倫敦舉行的2026年世界團體桌球錦標賽，中華女團在場上傳來戰勝韓國的捷報，場外卻驚爆性騷擾事件。針對此事，我國桌球一姐鄭怡靜稍早透過律師發表正式聲明，針對2日入場安檢時發生的「不當肢體接觸」首度表態。鄭怡靜強調，這並非單一偶發事件，而是涉及「運動員人權保護」的嚴肅議題，身為國家隊資深球員，她有責任挺身而出。針對安檢風波，鄭怡靜委託金石國際法律事務所發表聲明。聲明中，鄭怡靜感性提到自己走上職業之路已經20年，除了追求成績，更企盼台灣運動環境能變得更平權、友善。鄭怡靜在聲明中直言：「這次事件不僅僅是單一偶發狀況，這涉及運動員人權保護的嚴肅議題。」她坦言過去行事低調，想用成績證明一切，但此次事件讓她深覺「勇於發聲是重要且必要的」。她更強調，身為國家隊學姐，她承載著守護全體代表隊與後進權益的責任，絕不能保持沉默。此事件由中華隊教練鄭佳奇於社群平台首度揭露後，引發國際桌壇以及球迷高度關注。國際桌總（ITTF）於3日發出聲明，強調「運動員的安全與尊嚴不容妥協」，任何時間與場所都應感受到受尊重與保護。ITTF直指安檢人員的此類行為「完全無法接受」，目前已會同世界桌球職業聯盟（WTT）及當地籌委會展開調查。中華民國桌球協會也同步於官網交代處理進度。桌協表示，接獲通報後第一時間便與大會交涉，目前賽事單位已針對涉案相關人等作成初步懲處決定。儘管場外遭遇不當對待，鄭怡靜與團隊仍展現高度的職業素養。她在聲明中感謝大家的關心，並表示會與團隊繼續承受壓力、調整狀態，在接下來的賽事中全力以赴，為國爭光。鄭怡靜在聲明中也特別呼籲相關單位與媒體，本於個人資料與隱私保護，暫勿針對案件細節進行過度報導，或發表未經授權的案情揭露。針對相關法律事務，鄭怡靜已正式委請律師處理，若有任何侵害權益情事，將依法追究加害人之法律責任。