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NBA季後賽東區首輪今（4）日迎來最受矚目的第七戰（G7）生死決戰。東區龍頭底特律活塞隊坐鎮主場，迎戰從附加賽殺出的第8種子奧蘭多魔術隊。活塞隊在看板球星康寧漢（Cade Cunningham）與哈里斯（Tobias Harris）合砍62分的無解表現引領下，逐步擴大領先優勢，最終以116：94大勝魔術隊。活塞隊不僅以總比分4：3淘汰魔術隊、成功擊碎對手的「老八傳奇」夢想，更成為NBA歷史上第15支在1：3落後下逆轉晉級的球隊，時隔18年再度挺進東區半決賽。本場比賽魔術隊面臨小華格納（Franz Wagner）與艾薩克（Jonathan Isaac）因傷缺陣的利空，活塞隊則缺少赫爾特（Kevin Huerter）。首節比賽雙方打得難解難分、火藥味十足。魔術隊在當家球星班凱羅（Paolo Banchero）的帶領下，以22：20取得微幅領先。然而進入第二節後，活塞隊突然火力全開，團隊進攻如水銀瀉地，單節狂轟40分，其中哈里斯在此節個人獨攬17分，成為擊潰魔術隊防線的核心。在活塞隊多點開花的攻勢下，半場打完活塞隊便以60：49反超領先11分。上半場活塞隊的哈里斯已攻下19分，康寧漢進帳17分；魔術隊雖然班凱羅半場狂轟23分，但無奈隊友未能給予火力支援，進攻高度孤立無援。易邊再戰後，活塞隊進一步掌控了場上的節奏與防守強度，第三節開局便打出攻勢將分差拉開到20分。魔術隊在活塞隊的高強度防守下單節僅進帳15分，進攻端徹底當機；三節打完，活塞隊已經以83：64領先達19分之多。進入決勝第四節，活塞隊沒有給對手任何喘息的機會，康寧漢與哈里斯繼續給力發揮，一度將分差擴大到96：71、領先達25分。儘管魔術隊班凱羅與貝恩（Desmond Bane）隨後聯手打出一波15：4的攻勢，將比分追至14分差、逼迫活塞隊請求暫停，但暫停過後活塞隊杜倫（Jalen Duren）完成空接、哈里斯再飆進關鍵三分球，再度擴大19分差澆熄魔術隊反撲氣焰，比賽也正式失去懸念。本場比賽活塞隊獲勝的最大功臣無疑是雙核心的精彩發揮。康寧漢此役上場貢獻32分、12助攻、2阻攻，並飆進4記三分球。值得一提的是，康寧漢已連續7場季後賽得分達到25分以上，持續刷新活塞隊史第一的傲人紀錄。老將哈里斯也毫不遜色，砍下30分、9籃板、3抄截並投進5記三分球。魔術隊方面，班凱羅雖拼盡全力轟下全場最高的38分、外帶9籃板與6助攻，貝恩也挹注16分，但魔術隊在手握3比1聽牌優勢下連續兩場關鍵戰崩盤，終究與「老八傳奇」擦身而過。