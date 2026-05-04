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底特律活塞隊今（4）日在主場進行的東區首輪搶七大戰中，以116：94大勝奧蘭多魔術隊，在1：3落後的絕境下連扳三局，完成了NBA季後賽史上第15次大逆轉，時隔18年再度闖進東區準決賽。這場勝利中，活塞隊當家主控康寧漢（Cade Cunningham）全場18投10中、狂砍32分並送出12次助攻，不僅帶領球隊寫下歷史，更用一連串驚人的數據與紀錄，比肩詹姆斯、字母哥等聯盟頂級巨星。康寧漢在這輪對陣魔術隊的7場大戰中，將個人統治力發揮得淋漓盡致。根據大聯盟與NBA歷史數據統計，康寧漢成為NBA歷史上僅僅第6位能在單一季後賽系列賽中，同時達成「225分以上、50次助攻以上」的球員。在康寧漢之前，歷史上能繳出如此全面且高效得分、傳球數據的球員皆是名人堂或現役超級巨星。康寧漢憑藉首輪場均32.4分的瘋狂表現，正式與以下傳奇巨星齊名：康寧漢（2026年首輪，活塞）字母哥（2021年次輪，公鹿）唐西奇（2021年首輪，獨行俠）詹姆斯（2018年首輪及東區決賽，騎士）韋斯特（1969年總決賽，湖人）羅伯森（1963年分區決賽，皇家）除了總數據累計比肩眾多傳奇，年僅24歲的康寧漢今日在G7生死戰中豪取32分、12助攻、2阻攻，並投進4記三分球。這讓他成為NBA歷史上在搶七大戰中拿下至少30分、10助攻第2年輕的球員，僅次於達拉斯獨行俠隊的東契奇（Luka Doncic）。賽後，活塞隊總教練畢斯塔夫（J.B. Bickerstaff）對這群子弟兵的韌性讚不絕口：「無論處境如何、無論面對什麼樣的局面，你都絕對不能把我們排除在爭冠行列之外。」康寧漢在賽後受訪時，談到球隊能從低谷中一路逆轉的心路歷程，感性地表示：「我們感覺自己克服了許多困難才走到今天這一步。曾經的低谷讓我們緊密相連、拉近了彼此的距離，讓我們更加團結，並完全信任教練們所建立的體系。」此外，今日繳出15分、15籃板「雙十」成績單的活塞隊禁區鐵血長人杜倫（Jalen Duren）也直言：「我們從來不會輕視這種硬漢對決，我們真心覺得自己就是一幫鐵血硬漢。當被逼到絕境、全世界都不看好我們的時候，我們自始至終沒有過一絲懷疑。我還沒準備好去度假。」隨著康寧漢與哈里斯（Tobias Harris）合力在首輪演出精彩的狀元對決並勝出，底特律活塞隊正式宣告自2008年以來首度重返東區準決賽。這支擁有強大凝聚力的「汽車城」青年軍，將帶著康寧漢刷爆歷史紀錄的火燙手感，繼續朝更高的榮耀邁進。