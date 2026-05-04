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▲勇士球團在確定教頭人選後，下一步預計將投入交易市場，傳出公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是重點目標。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士本季因核心球星柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）相繼受傷，導致球隊在附加賽遭太陽隊淘汰。隨著科爾（Steve Kerr）的合約正式到期，其去留問題成為灣區季後賽後的第一焦點。根據知名體育記者史坦（Marc Stein）的最新報導，勇士內部認為科爾回歸的機率「大於一半」，雙方正朝著達成新合約的方向穩定邁進。科爾科爾自2014年接掌勇士兵符以來，已率隊奪下四座總冠軍，是隊史勝率最高且執教場次最多的教練。儘管去年休賽季並未提前續約，但科爾多次強調他想執教柯瑞直到退役；而柯瑞也曾多次公開發聲，支持這位與其建立深厚革命情感的教頭。史坦指出，即便ESPN等電視台高層極力邀請科爾重返評論台，但目前看來，科爾仍對重振勇士光輝更感興趣。勇士管理層深知，若要讓柯爾重回競爭行列，陣容深度必須大幅提升。好消息是，勇士下賽季的團隊薪資已降至聯盟第16位，相比本季高居全聯盟第3的重稅壓力，財務狀況大為改善。據傳，在確定科爾的地位後，勇士極有可能發動驚天交易，鎖定密爾瓦基公鹿的巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。若能引進「字母哥」，勇士將擁有柯瑞、巴特勒與安戴托昆波的恐怖三巨頭，這也將成為科爾續約後最大的執教動力。勇士高層希望在自由球員市場開啟前解決教練問題，唯有先確立總教練人選，球隊才能依其戰術需求進行後續補強。若柯爾最終續約，其熟悉的動態進攻系統（Motion Offense）將繼續成為勇士下季重返爭冠行列的核心戰術。