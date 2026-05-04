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與金塊隊續簽一份為期4年、總值高達2.78億美元的超級頂薪延長合約

穆雷在2028/29賽季前還身背超過1.6億美元的巨額薪資，金塊隊內部正深度探討是否該繼續留住他。

▲約基奇預計將在今年7月資格生效後，與金塊隊續簽一份為期4年、總值高達2.78億美元的超級頂薪延長合約。（圖／美聯社／達志影像）

若能換回「優質選秀資產+即戰力首發」，金塊隊便會考慮放人。

金塊隊交易換來強森，原本就打算利用他年薪在1800萬至2500萬美元的「到期合約」靈活性，在季後進行薪資操作。

▲丹佛金塊在2026年季後賽首輪出局後，輿論普遍認為球隊必須針對先發前鋒戈登（Aaron Gordon）的傷病問題做出應對。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛金塊隊在今年季後賽首輪不敵明尼蘇達灰狼隊、球隊管理層正面臨近年來最嚴峻的建隊抉擇。根據知名體育記者Marc Stein與ESPN記者Shams Charania報導，金塊為了圍繞當家超級巨星約基奇（Nikola Jokic）打造更具運動能力與防守韌性的爭冠陣容，休賽季將對任何交易持開放態度。約基奇預計會留隊，與金塊簽下2.78億美元（約合新台幣87.9億元）的續約合約，但除了他之外，穆雷（Jamal Murray）、高登（Aaron Gordon）在內的5大主力先發與輪替球員，今夏都有被擺上貨架的可能，其中又以強森（Cameron Johnson）最可能離隊。查拉尼亞指出，金塊隊休賽季的頭等大事就是敲定與約基奇的長期續約。約基奇預計將在今年7月資格生效後，儘管球隊首輪出局，但約基奇對丹佛的忠誠度堅不可摧。他在，向管理層表達了長留此地的決心。金塊高層也完全相信約基奇的承諾，並圍繞他作為絕對核心，全力規劃球隊的下一步。正因如此，與約基奇並肩作戰十年的功勳老將穆雷，其價值也首度遭到金塊管理層的重新評估。儘管兩人的默契難以被取代，但若有其他球隊奉上「有誠意」的史詩級報價，金塊隊並非完全沒有送走穆雷的可能。除了莫瑞，金塊隊完美的「第三人」高登，在今年也傳出被擺上交易討論桌。高登近年飽受腿筋與小腿傷勢困擾，本賽季因傷僅出戰36場，過去兩年常規賽缺席率高達近47%，在對陣灰狼隊的系列賽最後兩場也因傷缺陣。雖然高登的合約直到2028/29賽季還剩下1.03億美元，且金塊隊不打算輕易清理這位全能鋒線，但目前包括洛杉磯湖人隊、鳳凰城太陽隊與波士頓塞爾提克隊，都計畫在2026年選秀大會前向金塊隊詢價高登，一旦金塊隊下定決心交易，勢必引發東西區爭冠強權的瘋狂競價。相較於動搖球隊根基的穆雷與高登，另外兩位主力配角強森布勞恩（Christian Braun），被交易的機率顯然更高。當初強森本賽季在金塊隊表現不俗，繳出48%投籃命中率與43%三分命中率。據內部消息透露，金塊隊在未來幾周將主動開啟關於強森的交易談判，他也是這4名主力球員中，今夏離隊機率最高的一人。金塊隊積極尋求交易約翰遜的核心訴求，是為了騰出薪資空間，藉此留住陣中的受限制自由球員華生（Peyton Watson）。目前除了傳出母團隊布魯克林籃網隊有意迎回強森外，洛杉磯快艇隊、洛杉磯湖人隊、金州勇士隊等西部強權，也都對這位攻防兼備的鋒線表達了高度興趣。雖然有部分球迷對主教練阿德爾曼（David Adelman）在季後賽的調度感到不滿，但ESPN與部分美媒皆證實，阿德爾曼下賽季確定留任。在球隊出局後，約基奇也第一時間站出來為教練緩頰，直言：「我們沒辦法搶下籃板、沒辦法好好接球，這都不是阿德爾曼教練的錯。我們不該責怪他，問題出在球員自己身上。」有了陣中當家球星的力挺，阿德爾曼的帥位將十分穩固，他將在休賽季協助管理層重新調整防守體系，力求重返爭冠行列。