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▲活塞隊球星康寧漢(Cade Cunningham)在Game 7轟下32分，他在系列賽展現了超越年齡的領袖氣質，帶領底特律完成1比3落後的史詩級翻盤紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

底特律活塞今（4）日在小凱薩體育館(Little Caesars Arena)數萬名瘋狂球迷的見證下，完成了一場足以載入史冊的史詩級逆襲。在季後賽首輪第七戰生死鬥中，活塞隊以116：94大勝奧蘭多魔術，在大比分1比3落後的絕境下完成翻盤。這不僅是活塞隊自2007-08賽季以來首度贏得季後賽系列賽勝利，更是繼費城76人淘汰塞爾提克後，今年東區第二支從1勝3敗逆轉晉級的球隊。底特律這座籃球之城等待了整整18年，終於在今日重新迎來了晉級次輪的曙光。活塞隊今日的勝利彷彿是歷史的精準重演。2003年，身為東區頭號種子的活塞同樣在首輪面對魔術陷入1比3落後，最終連贏三場晉級；2026年的今日，這群年輕的汽車城戰士再次展現了同樣的堅韌。這場大捷不僅終結了長年的季後賽荒，更為這支正處於上升期的球隊注入了巨大的信心。當康寧漢(Cade Cunningham)與哈里斯(Tobias Harris)雙雙砍下30+的表現時，全聯盟都意識到，那支強調鐵血防守與團隊合作的活塞隊已經正式回歸爭冠行列。雖然康寧漢全場轟下32分是球隊的進攻發動機，但今日真正的靈魂人物莫過於哈里斯。這位過去常在季後賽關鍵時刻備受批評的老將，今日繳出了職業生涯最具代表性的一戰。在生死攸關的第七戰中，哈里斯全場18投11中，包含5記精準的三分彈，狂砍30分與9籃板。在系列賽的三場淘汰邊緣賽事中，哈里斯始終扮演著無名英雄的角色。他在場上的沉穩與高效，徹底終結了過去他在Game 7戰績0勝2敗的魔咒。除了雙核心的爆發，活塞隊的整體深度也讓魔術隊防不勝防。杜倫(Jalen Duren)在禁區展現強大威懾力挹注15分，而射手羅賓森(Duncan Robinson)也貢獻了關鍵的10分，多點開花的攻勢，讓魔術隊即便擁有班凱羅(Paolo Banchero)全場狂飆38分的表現，依然難以抵擋活塞隊如潮水般的反撲。隨著魔術隊的賽季宣告結束，活塞隊正靜待他們在東區準決賽的對手。無論最終晉級的是多倫多暴龍還是克里夫蘭騎士，對於這支以復興為目標的球隊來說，第一輪大逆轉僅僅是起點，他們的終極目標是繼2004年後再次問鼎歐布萊恩冠軍獎盃。