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康復進度不如預期 唐西奇無緣首戰

第一輪戰況回顧：湖人險勝、雷霆橫掃

決勝時刻：次輪G1即將開打

洛杉磯湖人隊挺進NBA季後賽次輪，將迎戰衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊，然而賽前卻傳出傷病陰霾。根據資深記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息指出，湖人球星盧卡·唐西奇（Luka Dončić）確定將缺席系列賽首戰。查拉尼亞透露，湖人球團目前將唐西奇列為「每周觀察」（week-to-week）的狀態。儘管各界期待他能在第二輪復出，但其康復進度較預期緩慢，截至目前為止，唐西奇仍未參與任何強度的對抗訓練。對於這支正在挑戰擊敗衛冕軍的湖人而言，失去這名核心引擎，意味著球隊在進攻的選擇上必須持續尋找替代方案。回顧本季季後賽首輪，兩隊走出了截然不同的道路：在外界普遍不看好的情況下，面對休士頓火箭隊展現了韌性。儘管在系列賽中段遭遇波折，但憑藉著詹姆斯（LeBron James）老而彌堅的領軍，加上里夫斯（Austin Reaves）歸隊後的火力支援，最終以總比分4比2艱辛淘汰火箭，挺進次輪。作為西區頭號種子，雷霆隊展現了衛冕軍的絕對統治力。首輪面對鳳凰城太陽隊，雷霆以4比0強勢橫掃對手。在主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）帶領下，雷霆無論在防守強度還是團隊進攻效率，皆高居聯盟頂尖，以逸待勞迎接湖人的挑戰。隨著唐西奇缺席首戰，湖人將繼續依靠老將詹姆斯的全面控場，以及其餘先發球員的防守紀律，試圖在雷霆主場取得「下馬威」。面對強大的衛冕軍，湖人能否在客場偷下一勝，關鍵將在於球隊整體的防守韌性。