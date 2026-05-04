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明尼蘇達灰狼隊在季後賽次輪即將強碰聖安東尼奧馬刺隊，然而全隊最關注的焦點，莫過於當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）的膝勢復原進展。根據《美聯社》與美媒最新消息指出，雖然愛德華茲在西區次輪首戰中被列為「出賽成疑」（Questionable），但醫療團隊對於他的復出抱持樂觀態度，最快有望在系列賽第3戰或第4戰正式回歸。愛德華茲先前是在首輪對陣丹佛金塊隊的第四戰中受傷，當時他在一次封阻落地時造成左膝過度伸展，隨後被診斷為骨挫傷與膝蓋過度伸展。與此同時，愛德華茲的另一條腿原本就飽受髕骨疼痛綜合症（俗稱跑步膝）的困擾。為了讓球迷安心，愛德華茲日前在個人頻道上傳了復健影片。畫面中可以看到他已經開始在水中跑步機上進行恢復訓練。灰狼隊醫療營運與競技表現副總裁海因斯（David Hines）在影片中親自說明：「愛德華茲目前的復原時間預計在1至2周。我們將持續觀察他在未來幾週的身體反應與感受。」雖然愛德華茲今日在賽前已被灰狼隊列入觀察名單，並獲准進行輕度的場上籃球活動，但球隊對他的骨挫傷仍採取相對保守且謹慎的康復策略。根據ESPN名記Shams Charania與記者Anthony Slater的報導，愛德華茲今日預計仍會缺席首戰，但聯盟消息人士普遍感到樂觀，認為以他驚人的復原速度，極有可能在本周開打的系列賽第三戰，或是下周的第四戰中迎來復出。這對於準備與文班亞馬（Victor Wembanyama）所領軍的馬刺隊進行苦戰的灰狼隊而言，無疑是一劑強心針。