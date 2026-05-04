NBA東區季後賽首輪，奧蘭多魔術今（4）日在G7以94：116不敵底特律活塞，無緣寫下「老八傳奇」魔術當家球星班切羅（Paolo Banchero），此戰狂砍38分、9籃板、6助攻，仍無法助魔術拿下勝利，根據數據統計班切羅生涯在季後賽拿下30分的比賽，魔術戰績僅為1勝7敗。
魔術連續3年止步首輪 2度搶七大戰輸球
魔術近3年都有闖進季後賽但都止步首輪，今年在3勝1敗的情況下遭到活塞逆轉，也是魔術3年內第2度在搶七大戰輸球遭到淘汰。上一次是在2023-24賽季，首輪與騎士鏖戰7場，最終不敵騎士遭淘汰。
班切羅砍30＋無用 成奧蘭多悲情英雄
班切羅在2024年對上騎士的系列賽，G3砍下31分、14籃板、5助攻，幫助魔術以121：83擊敗騎士後，班切羅在季後賽砍下30＋的比賽，7場比賽魔術全數吞敗。
對於再次止步首輪的結果，班凱羅直言感到沮喪。他認為，問題不只出現在季後賽，而是從賽季準備期就已埋下伏筆。「贏球的習慣必須從九月、十月的訓練營就開始建立，而不是等到四月才臨時抱佛腳。我們需要打造一個無法接受失敗的環境，每個人都要感受到追求卓越的壓力。」
在談到球隊未來方向時，班凱羅強調，魔術上下都必須提升標準。「不能滿足於『還可以』或『夠用就好』，每個人都要朝最好的自己邁進，彼此督促，全面成長。」不過當被問及球隊是否具備衝擊更高目標的實力時，他則給出相對保守的答案：「如果看過去三年，我們還沒有證明自己能做到，所以很難說我們已經準備好。」
資料來源：《NBA》
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魔術近3年都有闖進季後賽但都止步首輪，今年在3勝1敗的情況下遭到活塞逆轉，也是魔術3年內第2度在搶七大戰輸球遭到淘汰。上一次是在2023-24賽季，首輪與騎士鏖戰7場，最終不敵騎士遭淘汰。
班切羅砍30＋無用 成奧蘭多悲情英雄
班切羅在2024年對上騎士的系列賽，G3砍下31分、14籃板、5助攻，幫助魔術以121：83擊敗騎士後，班切羅在季後賽砍下30＋的比賽，7場比賽魔術全數吞敗。
對於再次止步首輪的結果，班凱羅直言感到沮喪。他認為，問題不只出現在季後賽，而是從賽季準備期就已埋下伏筆。「贏球的習慣必須從九月、十月的訓練營就開始建立，而不是等到四月才臨時抱佛腳。我們需要打造一個無法接受失敗的環境，每個人都要感受到追求卓越的壓力。」
在談到球隊未來方向時，班凱羅強調，魔術上下都必須提升標準。「不能滿足於『還可以』或『夠用就好』，每個人都要朝最好的自己邁進，彼此督促，全面成長。」不過當被問及球隊是否具備衝擊更高目標的實力時，他則給出相對保守的答案：「如果看過去三年，我們還沒有證明自己能做到，所以很難說我們已經準備好。」
資料來源：《NBA》