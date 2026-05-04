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▲大谷翔平此役總計3打數0安打、2次四死球上壘，打擊率持續下探至.246。（圖／路透／達志影像）

▲面對大谷翔平陷入近年來罕見的打擊低潮，道奇隊總教練羅伯斯在賽後受訪時，指出了大谷目前在技術與心理層面所面臨的考驗。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（4）日在客場以4：1擊敗聖路易紅雀隊，成功終止了近期的4連敗。雖然球隊順利止敗，但擔任先發第1棒、指定打擊的日籍巨星大谷翔平，打擊手感依舊降至冰點。他在此役3打數0安打、選到2次四死球上壘，將個人連續無安打的低潮推向4場比賽、19個打席無安打的個人本季最差紀錄。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後受訪時，也罕見地透露了大谷目前的低迷情緒與打擊機制問題。大谷翔平此役總計3打數0安打、2次四死球上壘，打擊率持續下探至.246。連同這場比賽在內，大谷連續4場比賽無安打、連續19個打席沒有敲出安打，創下轉戰道奇隊以來最慘烈的無安打紀錄。此外，大谷在此次對陣紅雀隊的3連戰中累計12打數0安打，創下他大聯盟生涯在「單一3連戰系列賽」中的最差表現，也是他自2023年7月以來首度在3場以上的系列賽中完全沒有安打。面對大谷翔平陷入近年來罕見的打擊低潮，道奇隊總教練羅伯斯在賽後受訪時，指出了大谷目前在技術與心理層面所面臨的考驗。羅伯斯表示：「翔平對自己有著極高的自我要求，這也是所有人對他的期待。雖然他平時不會把情緒顯露在臉上，但我相信他現在心裡肯定感到相當沮喪與焦慮（Frustrated）。」在打擊技術方面，羅伯斯點出大谷的打擊機制正出現一些不協調：「我們有稍微討論過他打擊機制的問題。在這個系列賽中，他的揮棒確實沒有完全跟上節奏、感覺不夠順暢，導致擊球時常形成滾地球或是外野的平凡飛球。不過，他是一名偉大的球員，我相信他一定能做出修正並重新振作。」儘管大谷與整體打線依舊沒有完全復甦、且道奇隊連續2場比賽狂吞4次雙殺打（2場累計8次雙殺），但靠著25歲年輕先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）主投6局無失分的精彩壓制，成功封鎖紅雀隊打線，摘下個人本季第5勝。道奇隊雖然中斷了4連敗，但團隊已連續6場比賽沒有擊出全壘打，創下球隊自2013年以來、睽違13年的全壘打荒。