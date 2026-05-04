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弗勒布萊斯基優質先發 勇奪第5勝

團隊打線齊發 金慧成關鍵安奠勝基

大谷翔平陷低潮 觸身球反應成焦點

洛杉磯道奇隊近期陷入低潮，所幸在關鍵戰役及時止血！今（4）日面對聖路易紅雀隊，道奇隊靠著先發左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）繳出6局無失分的統治級表現，加上打線適時串聯，最終以4比1擊敗紅雀，終結了難堪的4連敗。目前道奇以21勝13敗的戰績，穩居國家聯盟西區龍頭寶座。不過值得關注的是，道奇日籍球星大谷翔平依舊陷入低潮，包含這場比賽在內目前已連四場未敲安。道奇先發弗勒布萊斯基今日展現十足壓制力，主投6局被擊出6支安打，無失分且僅投出1次保送。這場勝投讓他以本季5勝成績並列大聯盟第二多，防禦率更下修至優異的1.25。後援投手群克萊恩（Will Klein）、崔南（Blake Treinen）與史考特（Tanner Scott）也有效守成，史考特成功關門收下本季第2次救援成功。反觀紅雀先發投手、昔日「道奇火球男」梅伊（Dustin May）面對老東家，主投6局失3分吞下敗投。道奇攻勢集中在開賽與中段。第2局，帕赫斯（Andy Pages）率先敲出適時二壘安打，緊接著韓籍好手金慧成補上一支關鍵安打，單局灌進2分。第5局，陣中強打弗里曼（Freddie Freeman）再敲安打添得1分保險。儘管紅雀在第8局靠著柏勒森（Alec Burleson）的安打追回1分，但第9局道奇隊由寇爾（Alex Call）代打擊出重要安打，徹底澆熄紅雀反攻氣焰。道奇當家球星大谷翔平今日狀態仍未回溫，全場3打數掛蛋，另有1次保送與1次觸身球。這已是大谷連續4場比賽未敲安，合計14打數無安打，賽後打擊率下滑至2成46，整體攻擊指數（OPS）為0.825。大谷距離2022年效力天使時期寫下的「連續5場無安打」紀錄僅差一場，球迷相當期待他能儘速調整手感。值得一提的是，比賽進行至第7局時，大谷被紅雀左投布魯爾（Justin Bruihl）丟出的75英里（約 120.7 公里）橫掃球擊中，大谷當場大叫。由於球速偏慢，轉播該場賽事的主播戴維斯（Joe Davis）事後打趣調侃：「對一顆75英里的變化球來說，這個反應確實有點太戲劇化了。」