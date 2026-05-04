我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（4）日在客場出戰聖路易紅雀隊。擔任先發第1棒、指定打擊的大谷翔平雖然全場3打數0安打，他在比賽第7局慘遭觸身球砸中，在被砸中瞬間發出響徹球場的慘叫聲，隨後卻一臉苦笑走向一壘，反應讓洛杉磯當地的電視台轉播席忍不住大笑直呼：「這反應真的有點誇張了！」這起驚險的觸身球事件發生在7局上半1出局一壘有人、道奇隊以3分領先時。大谷翔平在第4打席面對紅雀隊第2任左投普魯爾（Justin Bruihl）。不料對方投出的第1球、一顆時速75英哩（約120公里）的Sweeper嚴重失控，直直往大谷的身體飛去，最後重重砸中了他的背部與臀部之間。由於球速雖然不快，但事出突然，大谷翔平在被砸中的那一刻痛得臉部扭曲，並大聲慘叫了一聲「啊！」，驚人的悲鳴聲瞬間響徹整個布希體育場，一度讓現場的道奇隊球迷捏了一把冷汗。然而，正當防護員準備上前關心時，大谷翔平卻在隨後把球棒隨手一扔、揉了揉被打中的臀部，臉上反而露出了有些尷尬的苦笑，並用小跑步的方式走向一壘。這前後極具反差的舉動，也顯示出他並無大礙。大谷翔平這戲劇性的反應，也讓負責轉播這場比賽的加州當地媒體「SportsNet Los Angeles」轉播席當場笑翻。大聯盟資深體育主播戴維斯（Joe Davis）在重播畫面時笑著說：「這個反應真的稍微有點太戲劇化！那只是一顆75英哩的Sweeper，大谷自己走向一壘時顯然也意識到了這點。」而一旁的球評、生涯累積204勝的道奇傳奇強投赫斯海瑟（Orel Hershiser）也笑著附和道：「我猜他可能在球砸到身上之前就已經先喊出來了！而且那顆球剛好砸在身體裡最具有『緩衝與彈性』的部位，所以他真的沒事。」雖然大谷翔平在這場比賽中靠著3局上的四壞球保送與7局上的觸身球，單場兩度出壘，展現了不錯的選球與壘包破壞力。但他在今日的其餘打席中，依舊受限於紅雀隊投手的壓制，未能擊出安打：此役3打數0安打之後，大谷翔平連續無安打的低潮也推進至18個打席。自4月28日面對馬林魚隊燃燒術後單場最多的104球後，大谷在隨後的3場比賽中皆未能敲安。