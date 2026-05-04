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奧蘭多魔術在2026年NBA季後賽首輪的崩盤，將成為隊史永遠的傷痛。在一度取得3比1聽牌優勢，甚至在第六戰領先高達24分的情況下，魔術隊竟親手斷送了大好江山。專欄作家比安奇指出，魔術不只是輸掉了系列賽，更是將靈魂也一併輸掉，這場崩盤極可能導致總教練莫斯利（Jamahl Mosley）遭到開除。回顧關鍵的第六戰，魔術在下半場僅得到慘絕人寰的19分，並在三、四節之間連續投丟23球，寫下季後賽史上最難堪的進攻表現之一。這讓奧蘭多淪為全美的笑柄，甚至網路上瘋傳一張梗圖，諷刺魔術的投籃精準度之差，「連甘迺迪遇刺案的殺手若是魔術球員，甘迺迪都能活到老」。防守核心瓦格納（Franz Wagner）因小腿拉傷缺席最後三場比賽，成了系列賽的天秤傾斜點。活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）在失去瓦格納的對位後徹底解放，最後三戰場均飆破36分。諷刺的是，曾被魔術交易走的哈里斯（Tobias Harris）也在搶七戰狂砍30分，對老東家補上最沉重的一刀。即便班切羅（Paolo Banchero）在生死戰再度繳出38分的史詩級表現，但數據顯示，他在季後賽得分破30時，魔術的戰績竟是慘澹的1勝7負。班切羅賽後神情落寞地表示：「如果你問我這支球隊是否準備好更進一步，基於過去三年的結果，答案是否定的。我們還不夠好到能打進總決賽或東區決賽。」莫斯利帶領魔術走過重建，但連續三年止步首輪，加上本次1比3領先卻崩盤的災難性結果，讓他的帥位岌岌可危。比安奇認為，魔術自2010年後便再未贏過任何季後賽系列賽，這股長達16年的「失敗輪迴」已讓球迷與管理層的耐心磨損殆盡。