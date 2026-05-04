NBA東區季後賽首輪底特律活塞在今（4）日的搶七大戰中，以116：94擊敗奧蘭多魔術，完成1：3 大逆轉。然而，除了場上的勝負，活塞主場球迷對魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）發出的嘲諷聲浪，意外扯出卡特與杜倫（Jalen Duren）的場外關係，成為了全場另類的關注焦點。
魔術又被淘汰 連續三年止步首輪
今日賽事中，雖魔術球星班切羅（Paolo Banchero）狂砍38分。但活塞在主場火力全開，康寧漢（Cade Cunningham）與哈里斯（Tobias Harris）分別攻下32分與30分。活塞隊不僅粉碎了魔術晉級的希望，更讓魔術隊寫下了連三年止步首輪、3勝1敗領先卻被翻盤的慘痛紀錄。
卡特遭嘲諷 WNBA球星瑞絲成導火線
此戰當卡特站上罰球線時。底特律球迷大喊WNBA球星瑞絲（Angel Reese）的名字，卡特目前正與瑞絲熱戀中，而瑞絲的緋聞前男友正是活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）。在系列賽期間，瑞絲不僅多次穿著魔術隊服現身，甚至在社群媒體上公開嘲諷「前任」杜倫在場上被隔扣的慘狀。
瑞絲的公開挑釁顯然激怒了底特律球迷與杜倫本人。在G7杜倫徹底爆發，全場繳出15分、15籃板與3助攻的雙十數據，反觀卡特表現掙扎，全場7投僅3中，拿下13分5籃板。
資料來源：《NBA》
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今日賽事中，雖魔術球星班切羅（Paolo Banchero）狂砍38分。但活塞在主場火力全開，康寧漢（Cade Cunningham）與哈里斯（Tobias Harris）分別攻下32分與30分。活塞隊不僅粉碎了魔術晉級的希望，更讓魔術隊寫下了連三年止步首輪、3勝1敗領先卻被翻盤的慘痛紀錄。
卡特遭嘲諷 WNBA球星瑞絲成導火線
此戰當卡特站上罰球線時。底特律球迷大喊WNBA球星瑞絲（Angel Reese）的名字，卡特目前正與瑞絲熱戀中，而瑞絲的緋聞前男友正是活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）。在系列賽期間，瑞絲不僅多次穿著魔術隊服現身，甚至在社群媒體上公開嘲諷「前任」杜倫在場上被隔扣的慘狀。
瑞絲的公開挑釁顯然激怒了底特律球迷與杜倫本人。在G7杜倫徹底爆發，全場繳出15分、15籃板與3助攻的雙十數據，反觀卡特表現掙扎，全場7投僅3中，拿下13分5籃板。