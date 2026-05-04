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▲勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）日前的一番感性發言，也為科爾的離隊傳聞增添了幾分真實性。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在今年附加賽不敵鳳凰城太陽隊、提前宣告賽季結束後，王朝教頭科爾（Steve Kerr）的續約動向便成為全美籃壇關注的焦點。然而，根據知名NBA記者史坦（Marc Stein）與美媒最新報導指出，勇士隊今夏想要留住這位60歲名帥的最大競爭對手，並不是聯盟中的其他球隊，而是體育媒體巨擘ESPN。ESPN高層目前正積極遊說科爾，開出極具吸引力的條件，期盼說服他辭去教職、重返電視轉播台擔任賽事球評。在執掌勇士隊兵符長達11個賽季、帶隊奪下4座總冠軍之前，科爾曾有過一段非常成功的電視球評生涯。史坦在最新的報導中透露，ESPN最高管理層近日動作頻頻，正對柯爾展開極具侵略性的遊說行動，希望說服這位在球員與教練生涯合計拿下9枚冠軍戒指的傳奇人物，能夠在今年夏天正式告別教練職務，重新回到螢光幕前。美媒分析指出，隨著勇士隊自2022年奪冠後便未能再打進分區決賽，加上科爾在政治與社會議題上的直言不諱，逐漸讓部分球團高層感到疲憊。這也讓《ESPN》看準時機，試圖用更穩定的生活節奏與優渥的合約，吸引科爾在2026年休賽季重返媒體界。儘管面臨ESPN的強勢挖角，金州勇士隊目前並未打算放棄這位功勳教頭。據史坦指出，勇士隊高層預計最快將在周一與科爾進行面對面談判，重啟關於新合約的實質討論。勇士隊內部的運作與評估依然維持著樂觀態度，認為球隊與柯爾之間仍有極大機率能達成共識並簽下新約，好讓他繼續留在灣區執教當家球星柯瑞（Stephen Curry）。然而，勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）日前的一番感性發言，也為科爾的離隊傳聞增添了幾分真實性。格林在談到科爾對其職業生涯的影響時表示：「當我回顧自己過去與現在在進攻端的轉變，我認為有一部分必須歸功於他。我對此沒有任何怨言。我永遠感激他把我放在能取得成功的正確位置上，讓我在球隊的進攻體系中依然能夠成為現在的格林。」這番帶有告別意味的感謝，讓部分美媒推測，這位黎巴嫩出生的總教練，下個賽季極有可能不再執掌勇士隊教鞭。雖然當前勇士隊與ESPN正處於拉鋸戰中，但科爾在手握優渥轉播合約作為退路的情況下，顯然在與勇士高層的談判中占據了主動權。