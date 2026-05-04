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NBA季後賽東區首輪今（4）日上演最受矚目的搶七大戰（G7）。克里夫蘭騎士隊回到主場迎戰多倫多暴龍隊，兩隊半場打完戰成49：49平手。然而進入下半場後，騎士隊中鋒艾倫（Jarrett Allen）徹底主宰禁區、化身天降神兵，不僅在防守端一回合內連續送出「火鍋」，進攻端更瘋狂肆虐對手禁區，率領騎士隊在第三節轟出一波38：19的狂暴攻勢，以87：68領先。本場比賽攸關誰能拿下東區次輪的最後一張門票。首節開局暴龍隊反客為主，靠著巴恩斯（Scottie Barnes）與謝德（Jamal Shead）內外開花，一度取得兩位數的領先優勢，但騎士隊隨後穩住陣腳，首節打完追至24：26。次節比賽暴龍隊依舊維持微幅領先，但騎士隊外線雙星哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）在節末找回手感，泰森（Jaylon Tyson）與斯特魯斯（Max Strus）也相繼命中關鍵球，騎士隊打出一波11：2的攻勢強勢扳平比分，雙方帶著49：49平手進入下半場。易邊再戰後，場上的局勢在第三節發生了驚天逆轉。騎士隊先發中鋒艾倫在此節徹底暴走，展現出無與倫比的禁區統治力。艾倫在防守端展現驚人防守面積，單回合連續賞給兩名暴龍隊球員火鍋，點燃全場氣氛。艾倫單節連搶3個進攻籃板、造成暴龍主將巴恩斯領到個人第5次犯規。艾倫單節砍下14分，三節打完已攻下20分、15籃板的「雙十」數據。在艾倫攻防兩端一夫當關的帶動下，騎士隊在第三節徹底打崩暴龍隊防線，單節繳出38：19的狂暴比分，三節戰罷以87：68建立起19分的領先優勢。