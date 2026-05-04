美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（4）日主場迎戰巴爾的摩金鶯，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰在3局下，敲出本季第13轟，洋基在7局下一口氣打下7分，終場以11：3大勝金鶯，系列賽三連戰橫掃金鶯拿下三連勝。
賈吉手感燙 本季第13轟出爐
洋基在1局下靠著萊斯（Ben Rice）的陽春砲，取得1：0領先，金鶯在3局上靠著亞歷山大（Blaze Alexander）的安打，將比分扳平，3局下，賈吉鎖定金鶯先發投手吉布森（Trey Gibson）一顆失投曲球，掃出一發中外野兩分砲，洋基3：1領先金鶯。
洋基單局狂灌7分 系列賽橫掃金鶯
4局上，金鶯攻佔滿壘，靠著塔維拉斯（Leody Taveras）的安打和傑克森（Jeremiah Jackson）的內野滾地球，將比分扳平為3：3，6局下，麥克曼恩（Ryan McMahon）敲安，洋基再次反超比分，8局下，多明格茲（Jasson Domínguez）敲出兩分砲，隨後洋基單局狂攻7分，終場就以11：3大勝金鶯。
洋基先發投手弗里德（Max Fried）主投5.1局被敲6支安打，失3分投出6次三振，最終無關勝敗。賈吉此戰4支2，包含一發兩分砲，貢獻2分打點，選到1次保送；金鶯先發投手吉布森主投4.2局，被擊出4支安打，失3分投出2次保送，退場時同樣無關勝敗。
資料來源：《MLB》
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洋基在1局下靠著萊斯（Ben Rice）的陽春砲，取得1：0領先，金鶯在3局上靠著亞歷山大（Blaze Alexander）的安打，將比分扳平，3局下，賈吉鎖定金鶯先發投手吉布森（Trey Gibson）一顆失投曲球，掃出一發中外野兩分砲，洋基3：1領先金鶯。
洋基單局狂灌7分 系列賽橫掃金鶯
4局上，金鶯攻佔滿壘，靠著塔維拉斯（Leody Taveras）的安打和傑克森（Jeremiah Jackson）的內野滾地球，將比分扳平為3：3，6局下，麥克曼恩（Ryan McMahon）敲安，洋基再次反超比分，8局下，多明格茲（Jasson Domínguez）敲出兩分砲，隨後洋基單局狂攻7分，終場就以11：3大勝金鶯。
洋基先發投手弗里德（Max Fried）主投5.1局被敲6支安打，失3分投出6次三振，最終無關勝敗。賈吉此戰4支2，包含一發兩分砲，貢獻2分打點，選到1次保送；金鶯先發投手吉布森主投4.2局，被擊出4支安打，失3分投出2次保送，退場時同樣無關勝敗。