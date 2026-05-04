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▲衛冕軍雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）擁有極強的單打能力，如何限制這位年度MVP將是里夫斯（Austin Reaves）最大的考驗。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人即將在西區準決賽強碰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。雖然湖人在這系列賽被視為弱勢的一方，不僅缺乏主場優勢，且陣中大將唐西奇（Luka Doncic）仍受腿筋傷勢困擾無法歸隊，但湖人射手里夫斯（Austin Reaves）在受訪時明確表示，球隊正帶著「沒人看好、但我們深信能贏」的強大心態挺進次輪。里夫斯在首輪對戰火箭的最後兩場比賽傷癒歸隊，場均繳出18.5分、3.5籃板、4助攻的優異數據，成為詹姆斯（LeBron James）身邊最可靠的左右手。談到即將到來的挑戰，里夫斯坦言：「你可以說沒人覺得我們能過火箭那一關，但這座建築裡的每一個人都深信不疑。面對雷霆也是同樣的心態，我們知道對手有多強、這48分鐘內會製造多少麻煩。所以我們必須每天全神貫注，不論是影片檢討還是任何細節，都要持續進步並注意到所有微小細節。」里夫斯在次輪將肩負起防守新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的重任，因為他同時還得在進攻端維持穩定產出。好消息是，湖人陣中擁有多名防守通才，包括詹姆斯、八村壘（Rui Hachimura）以及防守悍將史馬特（Marcus Smart），預計將採取車輪戰術，輪番限制SGA的發揮。雷霆隊作為衛冕冠軍，其戰術細緻度與陣容完整度皆在聯盟首屈一指。湖人若想在客場搶下首勝，除了里夫斯的外線火力外，能否在防守端展現如同首輪般的韌性將是關鍵。