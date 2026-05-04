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底特律老虎隊的旅美好手「台灣怪力男」李灝宇，今（4）日在全美直播（Sunday Night Baseball）迎戰德州遊騎兵隊的比賽中先發登場。擔任第8棒、二壘手的李灝宇，在第7局下半頂住壓力，精準鎖定對方投手一顆時速96.1英里（約154.6公里）的伸卡球，擊出帶有打點的關鍵安打。最令人動容的是，李灝宇的家人今日也特地來到現場觀戰，親眼見證他擊出安打的榮耀時刻，大聯盟官方隨後也發文祝賀這溫馨的一幕。這場備受全美球迷關注的週日晚間大戰，李灝宇在第3局與第5局的打席中，雖然遭到遊騎兵隊先發投手萊特（Jack Leiter）的速球與滑球壓制、接連吞下2次三振，但他並未因此氣餒，並在比賽中盤及時做出調整。比賽來到第7局下半，老虎隊攻勢再起。1出局三壘有人、老虎隊以3：1領先時，李灝宇站上打擊區面對遊騎兵隊第2任救援投手亞歷山大（Tyler Alexander）。雙方纏鬥至第5球，李灝宇展現優異的擊球爆發力，精準鎖定一顆內角高角度、時速高達96.1英里的伸卡球（Sinker）果斷出棒。這球以高達98英里的擊球初速，掃成二壘方向滾地安打，成功送回三壘上的隊友、進帳個人本季第5分打點，幫助老虎隊擴大領先優勢。隨後李灝宇也靠著隊友的安打推進，一路跑回本壘得分。這場比賽對李灝宇而言意義非凡，因為他的家人今日正好來到老虎隊主場 Comerica Park 觀戰。在全美直播的聚光燈下，當著心愛家人的面擊出關鍵安打並帶有打點，堪稱是棒球員最夢寐以求的完美劇本。大聯盟（MLB）官方社群在比賽中也特別剪輯了李灝宇擊出安打的影片，並發文祝賀：「在家人到場見證下，李灝宇在周日晚間棒球賽（Sunday Night Baseball）中擊出帶有打點的安打！」隨後大批美國球迷與球評也在推特（X）上紛紛留言大讚：「在家人面前打出這種表現太特別了」、「這絕對會成為最棒的回憶」。本場比賽李灝宇總計3打數敲出1支安打，進帳1分打點、並跑回1分，吞下2次三振，賽後打擊率來到.212。除了李灝宇在第7局下半參與了球隊單局海灌4分的關鍵攻勢，老虎隊球星托爾克森（Spencer Torkelson）今日也敲出一發2分打點全壘打。在強大火力支援下，老虎隊終場以7：1輕取遊騎兵隊，順利收下主場系列賽的勝利。