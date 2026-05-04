美國職棒大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎今（4）日主場迎戰德州遊騎兵，李灝宇此戰擔任先發二壘手打第8棒，7局上李灝宇從遊騎兵先發投手萊特（Jack Leiter）手中敲出安打並帶有一分打點，幫助老虎擴大領先，終場老虎在打線爆發的情況下，以7：1大勝遊騎兵拿下2連勝。
老虎比賽後段發威 李灝宇敲安帶起攻勢
兩隊在前4局打完戰成0：0平手，5局下老虎托克爾森（Spencer Torkelson）從萊特手中敲出兩分砲，老虎2：0領先遊騎兵，6局下，老虎羅傑斯（Jake Rogers）敲出三壘安打，麥克戈尼（Kevin McGonigle）隨後再敲出一支安打，老虎擴大領先為3：0。
鎖定偏低伸卡球 李灝宇打回本季第5分打點
7局上，遊騎兵靠著安打與保送、暴投攻佔得點圈，東岡凱爾（Kyle Higashioka）除擊出內野滾地球，護送三壘跑者回本壘得分，遊騎兵1：3落後，7局下，卡本特（Kerry Carpenter）敲安後，李灝宇在兩出局的情況下上場打擊，在兩好兩壞的情況下，李灝宇鎖定萊特一顆偏低伸卡球，擊出二壘方向穿越安打，卡本特跑回本壘得分。
隨後羅傑斯、麥克戈尼接連敲出兩支一壘安打，維爾林（Matt Vierling）在二、三壘有人的情況下，擊出二壘安打，幫助老虎將領先擴大至7：1，遊騎兵打線在比賽後段無法再攻下分數，終場老虎以7：1大勝遊騎兵。
李灝宇此戰繳出3支1，貢獻1分打點吞下2次三振，賽後打擊率為0.212，OPS.642，麥克戈尼貢獻4支2，2分打點。
資料來源：《MLB》
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兩隊在前4局打完戰成0：0平手，5局下老虎托克爾森（Spencer Torkelson）從萊特手中敲出兩分砲，老虎2：0領先遊騎兵，6局下，老虎羅傑斯（Jake Rogers）敲出三壘安打，麥克戈尼（Kevin McGonigle）隨後再敲出一支安打，老虎擴大領先為3：0。
鎖定偏低伸卡球 李灝宇打回本季第5分打點
7局上，遊騎兵靠著安打與保送、暴投攻佔得點圈，東岡凱爾（Kyle Higashioka）除擊出內野滾地球，護送三壘跑者回本壘得分，遊騎兵1：3落後，7局下，卡本特（Kerry Carpenter）敲安後，李灝宇在兩出局的情況下上場打擊，在兩好兩壞的情況下，李灝宇鎖定萊特一顆偏低伸卡球，擊出二壘方向穿越安打，卡本特跑回本壘得分。
隨後羅傑斯、麥克戈尼接連敲出兩支一壘安打，維爾林（Matt Vierling）在二、三壘有人的情況下，擊出二壘安打，幫助老虎將領先擴大至7：1，遊騎兵打線在比賽後段無法再攻下分數，終場老虎以7：1大勝遊騎兵。
李灝宇此戰繳出3支1，貢獻1分打點吞下2次三振，賽後打擊率為0.212，OPS.642，麥克戈尼貢獻4支2，2分打點。