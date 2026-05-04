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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽東區首輪今日（4日）上演萬眾矚目的生死第七戰（G7）。克里夫蘭騎士隊坐鎮主場迎戰多倫多暴龍隊，騎士隊在第三節靠著強悍的防守與流暢的進攻打出決定性高潮，單節轟出38：19的狂暴攻勢徹底擊潰對手。終場騎士隊以114：102大勝暴龍隊，以4：3淘汰對手，昂首挺進東區次輪。中鋒艾倫（Jarrett Allen）這一場轟下22分19籃板，成為球隊晉級大功臣。本場生死戰，暴龍隊主力前鋒英格拉姆（Brandon Ingram）繼續因傷缺席。首節開打後，暴龍隊反客為主，謝德（Jamal Shead）與沃爾特（Ja'Kobe Walter）相繼命中三分球，率隊取得11：5領先。隨後騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）與艾倫（Jarrett Allen）攜手追分，首節打完騎士隊以24：26落後2分。次節比賽，暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes）與巴瑞特（RJ Barrett）合力發威，一度幫助暴龍隊建立起41：31的10分領先優勢。然而，騎士隊展現出極強的韌性，在半場結束前2分55秒發動猛烈反撲，斯特魯斯（Max Strus）、哈登（James Harden）與泰森（Jaylon Tyson）連續飆進3記關鍵三分球，率隊打出一波11：2的攻勢。半場打完，雙方戰成49：49平手。易邊再戰後，場上局勢在第三節風雲變色。米契爾一開局便獨拿5分，率領騎士隊打出一波1：1的進攻高潮，迅速取得10分領先。隨後，騎士隊中鋒艾倫徹底主宰禁區，不僅單節瘋狂肆虐籃下摘下進攻籃板，更在防守端連續送出「麻辣火鍋」。在艾倫單節豪取14分的強勢帶動下，加上哈登、梅里爾（Sam Merrill）在外線穩定輸出，騎士隊單節轟出38：19的摧枯拉朽攻勢，一舉將領先優勢擴大到19分。三節戰罷，騎士隊以87:68遙遙領先，勝負天平已完全傾斜。第四節比賽，暴龍隊雖然靠著巴恩斯與巴瑞特聯手追分，一度將分差縮小至12分，但騎士隊總能適時做出回應。哈登在關鍵時刻穩穩罰中三球，斯特魯斯隨後飆進穩定軍心的三分球，米契爾也在比賽還剩1分20秒時切入得手，幫助騎士隊以114：98鎖定勝局。最終，暴龍隊反撲無望，騎士隊以114：102輕鬆過關。此役騎士隊多點開花，禁區守護神艾倫轟下22分19籃板的恐怖數據，米契爾貢獻22分，哈登挹注19分6籃板。值得一提的是，這也是哈登自2022/23賽季效力於費城76人隊後，時隔三年重返季後賽次輪。暴龍隊方面，巴恩斯空砍24分9籃板6助攻，巴瑞特進帳23分，無奈球隊下半場進攻斷電，賽季抱憾宣告結束。騎士隊在贏下這場驚心動魄的搶七大戰後，成功晉級東區次輪，接下來他們將在次輪正面對決東區龍頭底特律活塞隊，爭奪東區冠軍戰的門票。