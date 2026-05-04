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克里夫蘭騎士隊今（4）日在主場搶七生死戰（G7）中，以114：102擊敗多倫多暴龍隊，大比分4比3強勢晉級東區次輪。本場比賽中，騎士隊當家球星哈登（James Harden）雖然手感平平，但他不僅成功帶領球隊拿下勝利，更一舉締造了一項NBA歷史首人的紀錄。根據NBA官方數據統計，哈登在今日披上騎士隊戰袍踏上搶七戰場後，正式成為NBA季後賽歷史上，首位分別代表過「6支不同球隊」出戰搶七大戰的球員。回顧哈登輝煌且漫長的季後賽生涯，他曾先後代表奧克拉荷馬雷霆隊、休斯頓火箭隊、布魯克林籃網隊、費城76人隊、洛杉磯快艇隊，以及如今的克里夫蘭騎士隊，在季後賽中經歷過搶七大戰的極端考驗。這項歷史第一人的神蹟，不僅印證了哈登長期維持在聯盟頂級球星的競技水準，更體現了他豐富的季後賽經驗。此役哈登雖然手感一般，全場9投3中，但在關鍵時刻的戰術執行與防守態度卻極具侵略性。當騎士隊進攻受阻時，哈登頻頻持球直闖禁區造成對手殺傷，單場搏得13次罰球、穩穩命中11球，全場攻下18分6籃板、3助攻3抄截，正負值為+9。這場18分的表現，也徹底粉碎了他過去兩次在搶七大戰中進攻當機的低迷，2023年他代表費城76人隊迎戰波士頓塞爾提克，11投3中僅得9分。2025年代表洛杉磯快艇隊迎戰丹佛金塊，8投2中僅得7分。今日哈登全場18分的穩定輸出，成功擺脫了過去的搶七心魔，更為米契爾（Donovan Mitchell）與艾倫（Jarrett Allen）在下半場拉開進攻空間，成為球隊「屠龍」晉級的關鍵幕後推手。哈登在今年2月的交易截止日前轉戰騎士隊，這筆交易一舉扭轉了騎士隊季初的頹勢。他的加盟不僅重新激活了球隊的團隊化學反應，更幫助騎士隊一舉鎖定東區第4種子殺入季後賽。隨著今日這場勝利，哈登也延續了個人連續17年闖進季後賽的驚人紀錄。在生涯這17年的季後賽旅程中，他曾11度殺進分區次輪、4次打進分區決賽、1次闖進總冠軍賽。近10年來，哈登僅有2次止步於季後賽首輪（皆是在效力快艇隊時期），如今轉戰騎士隊便重返次輪，再度證明了自己的領導價值。雖然騎士隊全隊上下正沈浸在晉級的喜悅中，但接下來的東區次輪系列賽對他們而言將是一場嚴酷的體能考驗。由於首輪與暴龍隊激戰了7場比賽，騎士隊在今日晉級後，滿打滿算僅有45個小時的休息與調整時間。他們必須在5月6日早晨馬不停蹄地奔赴底特律，迎戰東區第1種子底特律活塞隊。