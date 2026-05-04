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第九局關鍵兩分砲 藍鳥重燃懸念

歷史級的長打節奏 有望挑戰大谷記錄

多倫多藍鳥隊陣中的29歲日本強打岡本和真，近期徹底展現「核彈級」的長打爆發力！在今（4）日對陣明尼蘇達雙城隊的比賽中，岡本和真再度繳出精彩演出，於第九局轟出關鍵的兩分砲，寫下個人連續三場比賽開轟的壯舉。儘管藍鳥最終以3比4惜敗，但岡本和真的火燙手感，已讓整個大聯盟為之側目。本場比賽，岡本和真生涯首度扛起先發第二棒重任。球隊在前八局陷入1比4的落後劣勢，來到第九局一人出局、一壘有人的情況下，岡本和真面對雙城後援投手托帕（Justin Topa），精準鎖定一顆時速81.2英里的橫掃球，一棒掃出左中外野大牆。這發401英尺的兩分砲，將比分追近至一分差，雖然藍鳥最終未能逆轉，但岡本和真的關鍵一擊，徹底展現了作為球隊核心的價值。岡本和真的狀態不僅止於全壘打，他對比賽的影響力與日俱增。事實上，在第三局的一次擊球中，他擊出的一記341英尺飛球雖遭接殺，但根據數據統計，若該球是在太空人主場（Minute Maid Park）擊出，將直接飛出牆外。這不僅是岡本和真本季的第9支全壘打，更是他最近3場比賽內的第4發紅不讓。開季至今，岡本和真在34場比賽中便累積9轟，若換算成162場完整賽季，將有高達42.9轟的驚人產量。這項數據令專家驚艷，因為這遠超大谷翔平旅美新人球季創下的日本球員紀錄（22轟），甚至有望打破鈴木誠也在2025年創下的日本右打者單季32轟紀錄。岡本和真出色的表現也獲得了傳奇前輩松井秀喜的稱讚，肯定這位後輩在大聯盟舞台展現的驚人適應力。從過去習慣擔綱第四至第七棒的重砲，到如今成為藍鳥打線中首度嘗試第二棒的開路/串聯核心，岡本和真證明了自己不只是長打者，更具備全方位的打擊威脅。儘管此次與勝利擦身而過，但以岡本和真目前這種「連續三場開轟」的火燙狀態，藍鳥球迷有理由期待他持續在接下來的賽事中，刷新日本球員在大聯盟的長打紀錄。