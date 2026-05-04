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NBA東區季後賽首輪，費城76人在一度陷入1：3落後的絕對劣勢下，連續拿下3場勝利，最終系列賽以4：3淘汰波士頓塞爾提克搶下晉級門票，而塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）抨擊76人中鋒恩比德（Joel Embiid）的比賽風格「毀了籃球」表示恩比德就是「愛假摔」也喊話自己可以剪出精華片段來佐證，同時布朗也喊話裁判需要接受調查。76人隊之所以能完成下剋上的壯舉，關鍵在於恩比德在G4的傷癒復出。恩比德善於製造犯規、頻繁站上罰球線的打法，雖然為球隊帶來實質貢獻，卻也引來不少對手與球迷的反感。除了恩比德，聯盟中如亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與阿夫迪亞（Deni Avdija）也被認為是善於「買犯」的佼佼者，這種被部分球迷稱為「不道德（unethical）」的得分方式，已成為當代籃球最具爭議的技能之一。在塞爾提克遭到淘汰後，布朗在自己的圖奇（Twitch）直播中對恩比德的「假摔（Flopping）」文化表示強烈不滿。布朗在直播中表示：「去跟你阿嬤爭論吧！假摔已經毀了我們的比賽。恩比德是一名偉大的球員，甚至是籃球史上最強的大個子之一，但他就是愛假摔。他自己心裡有數，這又不是什麼新聞，事實就是如此，我可以剪出一堆影片來證明。」在直播中布朗除了重申恩比德（Joel Embiid）愛假摔，更語出驚人地表示，有些裁判需要被「調查」，並直言部分裁判針對他個人存有特定意圖，「裁判獎勵了那些假摔行為，這就是我們現在處的聯盟環境，」「裁判獎勵了那些假摔行為，這就是我們現在處的聯盟環境，」儘管布朗強調這純屬個人觀點，但在球隊爆冷出局後的這番言論，被不少媒體解讀為「輸不起（Sore loser）」。雖然塞爾提克在過去幾年的對戰紀錄中佔優，但這次慘遭「老七」淘汰，加上布朗的辛辣發言，無疑為兩隊未來的宿敵關係埋下了更深的火藥味。