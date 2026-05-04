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MLB旅美台將今（4）日多點開花，小聯盟賽場戰況激烈。其中效力紅人1A的林盛恩展現大將之風，以後援身份長局數登板，最終順利拿下本季第2勝；而打者方面，柯敬賢成功走出低潮擊出安打，但同日出賽的沙子宸與鄭宗哲則分別遭遇投手亂流與打擊熄火的挑戰。紅人1A林盛恩此役面對雙城1A，於6局上雙方1比1平手時臨危受命登板。他上場後迅速讓對手三上三下，展現絕佳壓制力。儘管7局上面臨二壘有人及觸身球危機，但他展現強大心理素質，連續飆出2次三振化解失分危機。雖然9局上被敲2安丟掉1分，但隊友火力支援加上他在關鍵時刻成功製造滾地球，最終助紅人以5比2勝出。林盛恩總計後援4局，送出4次三振，防禦率下修至4.50，強勢收下個人本季第2勝。效力道奇1A的柯敬賢今日擔任先發第4棒，賽前已陷入連續4場無安打的打擊低潮。此戰他重整旗鼓，在3局下敲出扎實安打，成功終止安打乾旱期。5局下他再靠著觸身球上壘，並跑回隊友全壘打貢獻的1分。可惜道奇1A與教士1A激戰至延長賽，最終以10比12惜敗。柯敬賢全場3打數擊出1支安打，賽後打擊率回升至2成73。運動家高A投手沙子宸今日對陣紅人高A，經歷了旅美以來最艱難的一役。雖然首局表現平穩，但從2局開始遭到狙擊，3局上更是連續被敲安打及全壘打單局失3分，4局上又連挨兩轟，未滿4局便退場。總計沙子宸投3.1局，被狂敲8支安打含3發全壘打，丟掉7分，寫下升上高A後的最差紀錄。所幸隊友在打擊端爆發，單場攻下15分大逆轉，讓沙子宸驚險逃過敗投。紅襪3A鄭宗哲今日擔任先發第7棒游擊手，面對國民3A的強力投手群陷入苦戰。全場3打數皆未敲安，且吞下2次三振，雖有1次選到保送上壘，但整場打擊狀態較為沈悶，未能有效串聯攻勢，賽後打擊率微降至2成32。