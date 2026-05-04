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NBA西區季後賽次輪，洛杉磯湖人將要迎戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，雷霆頭號球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在首輪對上鳳凰城太陽時，多次靠著犯規站上罰球線，引發外界討論，湖人球星里夫斯（Austin Reaves）在系列賽開打前被問到關於「買犯」的問題時，里夫斯認為試圖站上罰球線並沒有錯。在對陣雷霆的系列賽前夕，里夫斯針對「買犯」爭議回應，他認為這一切都是為了贏球，不應被過度放大。「我知道這是一個棘手的話題，因為大家總喜歡誇大其詞。」里夫斯在湖人訓練後受訪表示：「SGA想贏球，他會不惜一切代價。如果這意味著他要罰 20 次球，那就隨他去吧。同樣的如果我單場罰 20 次球，我也會非常開心。我不認為試圖站上罰球線是有什麼惡意。」里夫斯的觀點點出了 NBA 的殘酷現實，如果利用犯規站上罰球線能換取勝利，球員絕對會繼續執行。今年季後賽關於「買犯」的討論不斷升溫，包括亞歷山大、76人中鋒恩比德（Joel Embiid）等，不少球迷認為季後賽是高強度的對決，過多的哨音會導致比賽精彩度下降。資料來源：《The Sporting News》