我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊在今（4）日的 NBA 季後賽東區首輪生死戰中，展現了強大的主場統治力！面對背水一戰的壓力，騎士隊發動凌厲攻勢，最終以114：102在主場擊敗多倫多暴龍隊，以4比3淘汰對手，挺進東區準決賽。這場勝利不僅讓騎士繼續在季後賽征途前行，更見證了當家球星哈登（James Harden）成功粉碎「搶七軟手」的質疑，帶領球隊寫下晉級紀錄。向來在搶七大戰表現掙扎的哈登，此役徹底擺脫心魔。他全場雖然9投僅3中，三分球命中率也未達巔峰，但他展現出強大的侵略性，靠著穩定的罰球線輸出（13罰11中），繳出18分、6籃板、3助攻與3抄截的全面成績單。根據數據統計，哈登本場砍下的18分，已正式超越了他過去兩次參與搶七大戰的得分總和——分別是2025年效力快艇時面對金塊的7分，以及2023年效力於76人時對決塞爾提克所得到的9分。這場勝仗不僅止於帳面數據，更證明了哈登在關鍵時刻能夠扛住壓力，不再是球迷口中的「軟手」代名詞。騎士隊此役能順利闖過難關，除了哈登的貢獻，中鋒艾倫（Jarrett Allen）的宰制級表現更是功不可沒。艾倫在禁區隻手遮天，狂抓19籃板並攻下22分，成為防守端最穩固的屏障。兩隊在開賽階段打得膠著，但轉折點發生在第三節，騎士隊發動如海嘯般的攻勢，單節轟出38比19的絕對優勢，徹底將分差拉開，讓暴龍隊在末節無力回天，最終以12分差贏得這場關鍵戰役。淘汰暴龍之後，騎士隊正式取得東區四強門票。接下來他們將迎來更艱鉅的挑戰，必須在準決賽正面迎戰東區例行賽戰績第一的強敵——底特律活塞隊。對於騎士而言，這場搶七大戰不僅是一場勝仗，更是建立球隊自信的重要里程碑，隨著哈登找回關鍵時刻的得分能力，騎士隊能否在次輪對決中爆冷擊敗活塞，爭奪東區冠軍戰門票，將是接下來球迷關注的最大焦點。