NBA2025-26賽季東區季後賽，費城76人將迎戰紐約尼克，76人在首輪對上波士頓塞爾提克，上演「1：3」的絕地大逆轉，最終以下剋上淘汰塞爾提克，成功晉級次輪季後賽。尼克首輪一度陷入1：2落後，但後續三場比賽靠著強大的團隊戰力連拿三勝，最終以4：2淘汰亞特蘭大老鷹，傷癒復出的恩比德（Joel Embiid）能否帶領76人繼續完成下剋上的奇蹟，而尼克核心布朗森（Jalen Brunson）則要捍衛紐約的榮耀。
2026年NBA季後賽「76人VS尼克」賽程資訊
2026年NBA季後賽次輪對戰組合（東區）
但隱憂仍在恩比德（Joel Embiid）的傷勢與出賽穩定度，一旦上場時間受限，76人禁區攻防會明顯下滑。此外角色球員外線穩定性偏波動，若無法拉開空間，進攻容易過度集中在雙星。
關鍵球員對決：禁區大帝 vs. 神射新星
2026年NBA季後賽球員名單
紐約尼克球員名單：
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|場次
|日期（台灣時間）
|開打時間
|比賽地點
|G1
|5 月 5 日（週二）
|08:00
|紐約（尼克主場）
|G2
|5 月 7 日（週四）
|07:00
|紐約（尼克主場）
|G3
|5 月 9 日（週六）
|07:00
|費城（76人主場）
|G4
|5 月 11 日（週一）
|03:30
|費城（76人主場）
|G5*（如有需要）
|5 月 13 日（週四）
|時間未定
|紐約（尼克主場）
|G6*（如有需要）
|5 月 15 日（週六）
|時間未定
|費城（76人主場）
|G7*（如有需要）
|5 月 18 日（週一）
|時間未定
|紐約（尼克主場）
2026年NBA季後賽次輪對戰組合（東區）
- 紐約尼克 VS費城76人
- 底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士
費城76人：恩比德傷勢成關鍵、馬克西能否扛起重任76人首輪完成1：3落後逆轉晉級，整體士氣來到高點。核心球星恩比德（Joel Embiid）回歸後明顯提升禁區統治力，不僅具備低位單打優勢，也能拉到中距離製造錯位；後場主力馬克西（Tyrese Maxey）則持續扮演進攻發動機，速度與切入破壞力是76人節奏關鍵。兩人形成內外雙核，是目前76人最主要勝負依賴點。
但隱憂仍在恩比德（Joel Embiid）的傷勢與出賽穩定度，一旦上場時間受限，76人禁區攻防會明顯下滑。此外角色球員外線穩定性偏波動，若無法拉開空間，進攻容易過度集中在雙星。
紐約尼克：布朗森依舊穩定、團隊防守成最大優勢尼克方面，本季整體戰力更均衡，核心布朗森（Jalen Brunson）具備極強持球進攻能力，關鍵時刻單打效率極高，是尼克最穩定得分點；禁區則由唐斯（Karl-Anthony Towns）提供外拉空間與內線火力，讓進攻層次更立體。尼克優勢在於團隊防守強度與輪替深度，能持續對馬克西（Tyrese Maxey）施壓，降低其突破效率。
關鍵球員對決：禁區大帝 vs. 神射新星
- 76人恩比德：作為76人攻防體系的絕對核心，恩比德在季後賽的影響力不只是得分，更在於禁區牽制與防守存在感。他具備低位單打、中距離跳投與製造犯規的全面能力，一旦手感穩定，幾乎無法單防。本場關鍵在於他的健康與體能狀態，若能維持高強度上場時間，不僅能壓制尼克內線，還能迫使對手收縮防守，為外圍創造空檔。恩比德能否在攻守兩端維持統治力，將直接影響76人比賽上限。
- 尼克布朗森：身為尼克進攻發動機與關鍵時刻終結者，布朗森最大的價值在於穩定控場與單打效率。他擅長利用節奏變化與腳步創造出手空間，在高壓防守下依然能穩定輸出。本場他將面對76人針對性的包夾與防守策略，如何在壓力下維持進攻效率，同時串聯隊友，將是尼克進攻是否順暢的關鍵。若布朗森能持續掌控節奏，尼克將更有機會主導比賽走向。
- 恩比德的「禁區統治力」vs. 尼克新帥的「靈活夾擊」：恩比德（Joel Embiid）依然是系列賽最強大的單體殺器。面對尼克新教練更具彈性的防守陣型，恩比德是否能維持得分，將是76人的關鍵。尼克防守端強調「長距離奔跑干擾」，他們是否能有效封鎖76人的底角三分，同時，當76人發動外線擋拆時，尼克如何在高位防守中保持侵略性而不失位，將是決定系列賽節奏的關鍵。
- 哨音尺度與「買犯」爭議： 如同波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）所說的，恩比德的「假摔」與「買犯」風格在季後賽始終是焦點。 裁判在麥迪遜花園廣場與費城主場的吹判尺度是否一致？如果裁判允許更多身體接觸，這對強調快速轉換與外線的尼克較有利；若哨音頻繁，76人將能靠罰球掌控比賽節奏。
- 馬克西能否成為「破壞者」：雖然焦點都在恩比德身上，但馬克西的速度是 76 人破解尼克新式防守的唯一解答。當尼克將防守重心移往內線時，馬克西的切入撕裂能力將直接挑戰尼克的禁區補防。尼克是否會指派防守悍將阿努諾比（OG Anunoby）直接盯防馬克西，這種「全場領防」的策略可能會切斷 76人內外線的連結。
- 對戰回顧：本季尼克與76人的交手其實是「勢均力敵」的典型案例，雙方交手4場比賽各拿2勝。尼克在2場勝利中，主要靠的是外線火力與輪替深度，能在比賽後段拉開節奏；而76人的2場勝利則更偏向球星主導與禁區優勢，當內線壓制與罰球數建立起來時，尼克則較難應對。
|對戰日期
|比分結果
|勝隊
|2025.12.20
|尼克 107：116 76人
|費城76人
|2026.01.04
|尼克 119：130 76人
|費城76人
|2026.01.25
|76人 109：112 尼克
|紐約尼克
|2026.02.11
|76人 89：138 尼克
|紐約尼克
2026年NBA季後賽球員名單
紐約尼克球員名單：
- 杰倫·布朗森（Jalen Brunson）
- 卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）
- 米卡爾·布里吉斯（Mikal Bridges）
- OG·阿努諾比（OG Anunoby）
- 馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）
- 喬許·哈特（Josh Hart）
- 米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）
- 喬丹·克拉克森（Jordan Clarkson）
- 麥爾斯·麥克布萊德（Miles McBride）
- 何塞·阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）
- 傑瑞米·索漢（Jeremy Sochan）
- 泰勒·科勒克（Tyler Kolek）
- 帕科姆·達迪耶（Pacôme Dadiet）
- 艾瑞爾·胡克波蒂（Ariel Hukporti）
- 凱文·麥庫勒（Kevin McCullar Jr.）
- 喬爾·恩比德（Joel Embiid）
- 泰瑞斯·馬克西（Tyrese Maxey）
- 保羅·喬治（Paul George）
- V.J. 埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）
- 凱利·烏布雷（Kelly Oubre Jr.）
- 安德烈·德蘭蒙德（Andre Drummond）
- 昆汀·格萊姆斯（Quentin Grimes）
- 凱爾·洛瑞（Kyle Lowry）
- 多米尼克·巴洛（Dominick Barlow）
- 亞當納·博納（Adem Bona）
- 特倫登·沃特福德（Trendon Watford）
- 賈巴里·沃克（Jabari Walker）
- 約翰尼·布魯姆（Johni Broome）
- 賈斯汀·愛德華茲（Justin Edwards）
- 戴倫·泰瑞（Dalen Terry）
- 馬喬恩·博尚（MarJon Beauchamp）
- 卡梅倫·佩恩（Cameron Payne）
- 泰瑞斯·馬丁（Tyrese Martin）
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass。