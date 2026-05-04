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場次 日期（台灣時間） 開打時間 比賽地點 G1 5 月 5 日（週二） 08:00 紐約（尼克主場） G2 5 月 7 日（週四） 07:00 紐約（尼克主場） G3 5 月 9 日（週六） 07:00 費城（76人主場） G4 5 月 11 日（週一） 03:30 費城（76人主場） G5*（如有需要） 5 月 13 日（週四） 時間未定 紐約（尼克主場） G6*（如有需要） 5 月 15 日（週六） 時間未定 費城（76人主場） G7*（如有需要） 5 月 18 日（週一） 時間未定 紐約（尼克主場）

紐約尼克 VS費城76人





底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士





費城76人：恩比德傷勢成關鍵、馬克西能否扛起重任

紐約尼克：布朗森依舊穩定、團隊防守成最大優勢

76人恩比德： 作為76人攻防體系的絕對核心，恩比德在季後賽的影響力不只是得分，更在於禁區牽制與防守存在感。他具備低位單打、中距離跳投與製造犯規的全面能力，一旦手感穩定，幾乎無法單防。本場關鍵在於他的健康與體能狀態，若能維持高強度上場時間，不僅能壓制尼克內線，還能迫使對手收縮防守，為外圍創造空檔。恩比德能否在攻守兩端維持統治力，將直接影響76人比賽上限。



▲恩比德（Joel Embiid）在季後賽首輪再次證明自己的強大實力，次輪對上尼克，恩比德能否維持健康狀態出賽，將左右系列賽走向。（圖／美聯社／達志影像）

作為76人攻防體系的絕對核心，恩比德在季後賽的影響力不只是得分，更在於禁區牽制與防守存在感。他具備低位單打、中距離跳投與製造犯規的全面能力，一旦手感穩定，幾乎無法單防。本場關鍵在於他的健康與體能狀態，若能維持高強度上場時間，不僅能壓制尼克內線，還能迫使對手收縮防守，為外圍創造空檔。恩比德能否在攻守兩端維持統治力，將直接影響76人比賽上限。 尼克布朗森：身為尼克進攻發動機與關鍵時刻終結者，布朗森最大的價值在於穩定控場與單打效率。他擅長利用節奏變化與腳步創造出手空間，在高壓防守下依然能穩定輸出。本場他將面對76人針對性的包夾與防守策略，如何在壓力下維持進攻效率，同時串聯隊友，將是尼克進攻是否順暢的關鍵。若布朗森能持續掌控節奏，尼克將更有機會主導比賽走向。



▲布朗森（Jalen Brunson）無疑是尼克目前的指揮官，對上76人的系列賽，他能否維持穩定輸出，並扛起重任，將成為外界焦點。（圖／美聯社／達志影像）



恩比德的「禁區統治力」vs. 尼克新帥的「靈活夾擊」：恩比德（Joel Embiid）依然是系列賽最強大的單體殺器。面對尼克新教練更具彈性的防守陣型，恩比德是否能維持得分，將是76人的關鍵。尼克防守端強調「長距離奔跑干擾」，他們是否能有效封鎖76人的底角三分，同時，當76人發動外線擋拆時，尼克如何在高位防守中保持侵略性而不失位，將是決定系列賽節奏的關鍵。



哨音尺度與「買犯」爭議： 如同波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）所說的，恩比德的「假摔」與「買犯」風格在季後賽始終是焦點。 裁判在麥迪遜花園廣場與費城主場的吹判尺度是否一致？如果裁判允許更多身體接觸，這對強調快速轉換與外線的尼克較有利；若哨音頻繁，76人將能靠罰球掌控比賽節奏。



馬克西能否成為「破壞者」：雖然焦點都在恩比德身上，但馬克西的速度是 76 人破解尼克新式防守的唯一解答。當尼克將防守重心移往內線時，馬克西的切入撕裂能力將直接挑戰尼克的禁區補防。尼克是否會指派防守悍將阿努諾比（OG Anunoby）直接盯防馬克西，這種「全場領防」的策略可能會切斷 76人內外線的連結。



對戰回顧：本季尼克與76人的交手其實是「勢均力敵」的典型案例，雙方交手4場比賽各拿2勝。尼克在2場勝利中，主要靠的是外線火力與輪替深度，能在比賽後段拉開節奏；而76人的2場勝利則更偏向球星主導與禁區優勢，當內線壓制與罰球數建立起來時，尼克則較難應對。





對戰日期 比分結果 勝隊 2025.12.20 尼克 107：116 76人 費城76人 2026.01.04 尼克 119：130 76人 費城76人 2026.01.25 76人 109：112 尼克 紐約尼克 2026.02.11 76人 89：138 尼克 紐約尼克

杰倫·布朗森（Jalen Brunson）





卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）





米卡爾·布里吉斯（Mikal Bridges）





OG·阿努諾比（OG Anunoby）





馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）





喬許·哈特（Josh Hart）





米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）





喬丹·克拉克森（Jordan Clarkson）





麥爾斯·麥克布萊德（Miles McBride）





何塞·阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）





傑瑞米·索漢（Jeremy Sochan）





泰勒·科勒克（Tyler Kolek）





帕科姆·達迪耶（Pacôme Dadiet）





艾瑞爾·胡克波蒂（Ariel Hukporti）





凱文·麥庫勒（Kevin McCullar Jr.）

喬爾·恩比德（Joel Embiid）





泰瑞斯·馬克西（Tyrese Maxey）





保羅·喬治（Paul George）





V.J. 埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）





凱利·烏布雷（Kelly Oubre Jr.）





安德烈·德蘭蒙德（Andre Drummond）





昆汀·格萊姆斯（Quentin Grimes）





凱爾·洛瑞（Kyle Lowry）





多米尼克·巴洛（Dominick Barlow）





亞當納·博納（Adem Bona）





特倫登·沃特福德（Trendon Watford）





賈巴里·沃克（Jabari Walker）





約翰尼·布魯姆（Johni Broome）





賈斯汀·愛德華茲（Justin Edwards）





戴倫·泰瑞（Dalen Terry）





馬喬恩·博尚（MarJon Beauchamp）





卡梅倫·佩恩（Cameron Payne）





泰瑞斯·馬丁（Tyrese Martin）





NBA2025-26賽季東區季後賽，費城76人將迎戰紐約尼克，76人在首輪對上波士頓塞爾提克，上演「1：3」的絕地大逆轉，最終以下剋上淘汰塞爾提克，成功晉級次輪季後賽。尼克首輪一度陷入1：2落後，但後續三場比賽靠著強大的團隊戰力連拿三勝，最終以4：2淘汰亞特蘭大老鷹，傷癒復出的恩比德（Joel Embiid）能否帶領76人繼續完成下剋上的奇蹟，而尼克核心布朗森（Jalen Brunson）則要捍衛紐約的榮耀。76人首輪完成1：3落後逆轉晉級，整體士氣來到高點。核心球星恩比德（Joel Embiid）回歸後明顯提升禁區統治力，不僅具備低位單打優勢，也能拉到中距離製造錯位；後場主力馬克西（Tyrese Maxey）則持續扮演進攻發動機，速度與切入破壞力是76人節奏關鍵。兩人形成內外雙核，是目前76人最主要勝負依賴點。但隱憂仍在恩比德（Joel Embiid）的傷勢與出賽穩定度，一旦上場時間受限，76人禁區攻防會明顯下滑。此外角色球員外線穩定性偏波動，若無法拉開空間，進攻容易過度集中在雙星。尼克方面，本季整體戰力更均衡，核心布朗森（Jalen Brunson）具備極強持球進攻能力，關鍵時刻單打效率極高，是尼克最穩定得分點；禁區則由唐斯（Karl-Anthony Towns）提供外拉空間與內線火力，讓進攻層次更立體。尼克優勢在於團隊防守強度與輪替深度，能持續對馬克西（Tyrese Maxey）施壓，降低其突破效率。2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：