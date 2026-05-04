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克里夫蘭騎士今（4）日在搶七大戰中以114：102力克多倫多暴龍，成功闖進季後賽次輪。贏球後的騎士隊心情顯然大好，在官方社群平台上針對暴龍隊全球形象大使、饒舌天王德瑞克（Drake）近期的專輯宣傳進行了大肆嘲諷。德瑞克近期為新專輯《Iceman》展開盛大宣傳，他在多倫多街頭放置了巨大的冰結構體，並在社群標註「發售日期就在冰塊裡」，吸引無數粉絲圍觀。騎士隊在贏得系列賽後，立刻分享了一張極其相似的「冰塊斷面掃描圖」。圖中顯示冰塊中心有一個象徵勝利的「W」，樣本狀態標記為「已移除」，而原本的位置更標註為德瑞克冰雕所在的「鄧達斯與邦德街口」。這份惡搞報告的最終結論寫著：「騎士7場勝出」，讓不少多倫多球迷看了直跳腳。有趣的是，德瑞克雖然是暴龍隊的招牌人物，但今年季後賽他並未出現在多倫多的主場觀戰。儘管如此，騎士隊顯然不打算放過他，畢竟暴龍隊在例行賽期間曾多次在場邊座位設置「偽冰柱」來呼應德瑞克的宣傳。如今暴龍遭淘汰，這一切都成了克里夫蘭球員與球迷茶餘飯後的笑談。回到球場表現，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）今日打出統治級數據，全場狂轟22分、19籃板；明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）也穩定挹注22分。騎士隊在守住搶七戰勝利後，將在東區準決賽迎戰同樣完成1比3大逆轉的神奇球隊底特律活塞。