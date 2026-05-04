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▲騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）組成的鋼鐵禁區，將在次輪面對季後賽表現受到質疑的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA季後賽東區戰局出現大震盪！原本預計由底特律活塞、波士頓塞爾提克與紐約尼克統治的東區格局，在首輪結束後風雲變色。隨著塞爾提克遭「黑七」逆轉出局、活塞與尼克險象環生，展現出強大競爭力與陣容深度的克里夫蘭騎士，已悄然成為外界公認的東區奪冠頭號熱門。雖然尼克最終擊敗老鷹晉級，但在系列賽一度落後的表現，曝露了防守端易被針對的缺點。第一種子活塞的情況更令人擔憂，他們之所以能逆轉魔術，很大程度是因為魔術在第六戰下半場出現史上罕見的集體崩盤，而非活塞具備統治力。在主力瓦格納（Franz Wagner）缺陣的情況下，活塞竟被逼入搶七，展現出領袖核心與穩定性的不足。而第二種子塞爾提克即便迎回塔圖姆（Jayson Tatum），竟在3比1領先下遭76人逆轉，正式宣告放假。這讓原本混亂的東區版圖，出現了權力真空。相較於其他強權，第四種子騎士在與暴龍隊的高強度對抗中脫穎而出。儘管面對暴龍的長人海，騎士憑藉著莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）與韋德（Dean Wade）組成的頂級長人輪替，成功守護領空。這套禁區陣容在東區可謂首屈一指，特別是面對活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）在首輪表現萎縮的情況下，騎士的禁區優勢將更加明顯。騎士與活塞即將在次輪展開對決。儘管例行賽雙方戰成2比2平手，但值得注意的是，活塞從未在同一場比賽中同時面對過米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）。魔術隊普通的後場組合就已讓活塞防守吃盡苦頭，如今面對騎士兩位歷史級的得分手，活塞脆弱的防線恐面臨崩解危機。