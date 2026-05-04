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▲邱智呈（右）神級滑接，連陳傑憲都看傻眼、拍手歡呼為隊友喝采。（圖／擷取自CPBLtv）

統一獅昨戰於主場亞太棒球場交手樂天桃猿，帶著4：1領先進入第九局上，劉子杰敲出一顆中外野高飛球，陳傑憲一度被燈光影響找不到球，結果球落地前一刻，統一獅昨戰5局、7局各攻下2分，帶著4：1領先進入最後半局，交給終結者鍾允華關門，但他對首名打者何品室融投出保送，隨後1好1壞情況下，劉子杰敲出一顆中外野高飛球，畫面看到陳傑憲一邊往前跑、但受到燈光影響找不到球，球可能落地形成德州安打。結果就在落地前一刻，邱智呈突然從鏡頭外右側衝出，用滑接方式接下這顆球，球評鍾重彩從「哇！找不到球阿！」轉變為「哇！這個滑接」，後續再賭ˋ盛讚，「邱智呈這次滑接真的很精彩！」統一獅靠邱智呈美技拿到第一個出局數後，鍾允華後續也回穩，對陳晨威投出三振，再讓林泓育打出二壘小飛球，守護球隊勝利。球迷看到邱智呈滑接美技，紛紛大讚這是「年度最佳美技獎」等級的防守，