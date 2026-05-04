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克里夫蘭騎士在本季交易大限前送走年輕核心加蘭（Darius Garland）換來經驗老到的「大鬍子」哈登（James Harden），目前看來這筆豪賭已收到極佳回報。隨著騎士挺進東區次輪，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在受訪時再度對這位前MVP搭檔讚不絕口，直言哈登的存在「對他而言意義重大」。米契爾職業生涯中合作過多位頂尖後衛，包含康利（Mike Conley）與加蘭，但哈登帶來的影響力顯然更上層樓。在淘汰多倫多暴龍的搶七大戰後，米契爾感性表示：「我不說謊，哈登對我而言真的意味著全世界。當你與這種等級的球員共事，我們之間的溝通對整個團隊與我個人都有極大幫助。他的實力有目共睹，陣中有一位名人堂級、MVP等級的隊友，對我們幫助巨大。」儘管在搶七戰中，米契爾與哈登的數據表現以其水準來看未臻完美，該場由中鋒艾倫狂轟22分19籃板主宰比賽，但米契爾強調哈登作為「進攻引擎」的領導力不可替代。相比之下，雖然加蘭在快艇表現出色，但哈登身為前MVP所累積的場上判讀能力與大賽經驗，正是這支年輕騎士隊最缺乏的奪冠拼圖。騎士隊在本賽季引進哈登後戰績一飛衝天，成功度過開季的磨合期。哈登不僅分擔了米契爾的得分壓力，更以豐富的視野讓中鋒艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）打得更加輕鬆。接下來，騎士與活塞即將在次輪展開對決。