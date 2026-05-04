2025-26 賽季TPBL例行賽正式落幕，聯盟於媒體感謝餐敘中同步公布本季數據類獎項得主，桃園永豐雲豹洋將克羅馬（Lasannah Kromah）拿下得分王，這是他連兩年獲獎，籃板王則由籃板王由馬可（Marko Todorovic）獲得，助攻王丁聖儒則以場均7.7摘下。

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數據獎項揭曉　多面向展現賽季頂尖表現

本季數據獎項正式出爐，各項數據領先者不僅展現個人能力，也體現球隊體系中的關鍵角色與影響力。

克羅馬（Lasannah Kromah）以場均 24.2 分蟬聯得分王，在整個賽季中展現穩定且高效率的進攻輸出，無論外線投射或切入破壞力皆具威脅，同時他亦以場均 2.8 次抄截再度拿下抄截王，攻守兩端皆對比賽產生關鍵影響，成為本季最具代表性的全能球員之一。

籃板王由馬可（Marko Todorovic）以場均 13.1 籃板拿下，憑藉優異的卡位意識與對落點的掌握，持續在禁區鞏固球隊防守與二次進攻機會；助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。

阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕，在防守端展現高度存在感，多次於關鍵時刻守護禁區，成為對手進攻時的重要威嚇力量。

▲助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。（圖／TPBL提供）
▲助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。（圖／TPBL提供）
2025-26 TPBL獎項獎項一覽

獎項

得獎者

所屬球隊

得分王

克羅馬

桃園台啤永豐雲豹

籃板王

馬可

新北中信特攻

助攻王

丁聖儒

臺北台新戰神

超截王

克羅馬

桃園台啤永豐雲豹

阻攻王

高柏鎧

福爾摩沙夢想家
▲阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕。（圖／TPBL提供）
▲阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕。（圖／TPBL提供）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...