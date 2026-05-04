2025-26 賽季TPBL例行賽正式落幕，聯盟於媒體感謝餐敘中同步公布本季數據類獎項得主，桃園永豐雲豹洋將克羅馬（Lasannah Kromah）拿下得分王，這是他連兩年獲獎，籃板王則由籃板王由馬可（Marko Todorovic）獲得，助攻王丁聖儒則以場均7.7摘下。
數據獎項揭曉 多面向展現賽季頂尖表現
本季數據獎項正式出爐，各項數據領先者不僅展現個人能力，也體現球隊體系中的關鍵角色與影響力。
克羅馬（Lasannah Kromah）以場均 24.2 分蟬聯得分王，在整個賽季中展現穩定且高效率的進攻輸出，無論外線投射或切入破壞力皆具威脅，同時他亦以場均 2.8 次抄截再度拿下抄截王，攻守兩端皆對比賽產生關鍵影響，成為本季最具代表性的全能球員之一。
籃板王由馬可（Marko Todorovic）以場均 13.1 籃板拿下，憑藉優異的卡位意識與對落點的掌握，持續在禁區鞏固球隊防守與二次進攻機會；助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。
阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕，在防守端展現高度存在感，多次於關鍵時刻守護禁區，成為對手進攻時的重要威嚇力量。
2025-26 TPBL獎項獎項一覽
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本季數據獎項正式出爐，各項數據領先者不僅展現個人能力，也體現球隊體系中的關鍵角色與影響力。
克羅馬（Lasannah Kromah）以場均 24.2 分蟬聯得分王，在整個賽季中展現穩定且高效率的進攻輸出，無論外線投射或切入破壞力皆具威脅，同時他亦以場均 2.8 次抄截再度拿下抄截王，攻守兩端皆對比賽產生關鍵影響，成為本季最具代表性的全能球員之一。
籃板王由馬可（Marko Todorovic）以場均 13.1 籃板拿下，憑藉優異的卡位意識與對落點的掌握，持續在禁區鞏固球隊防守與二次進攻機會；助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。
阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕，在防守端展現高度存在感，多次於關鍵時刻守護禁區，成為對手進攻時的重要威嚇力量。
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獎項
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得獎者
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所屬球隊
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得分王
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克羅馬
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桃園台啤永豐雲豹
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籃板王
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馬可
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新北中信特攻
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助攻王
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丁聖儒
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臺北台新戰神
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超截王
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克羅馬
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桃園台啤永豐雲豹
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阻攻王
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高柏鎧
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福爾摩沙夢想家