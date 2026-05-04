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▲助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。（圖／TPBL提供）

獎項 得獎者 所屬球隊 得分王 克羅馬 桃園台啤永豐雲豹 籃板王 馬可 新北中信特攻 助攻王 丁聖儒 臺北台新戰神 超截王 克羅馬 桃園台啤永豐雲豹 阻攻王 高柏鎧 福爾摩沙夢想家

▲阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕。（圖／TPBL提供）

2025-26 賽季TPBL例行賽正式落幕，聯盟於媒體感謝餐敘中同步公布本季數據類獎項得主，桃園永豐雲豹洋將克羅馬（Lasannah Kromah）拿下得分王，這是他連兩年獲獎，籃板王則由籃板王由馬可（Marko Todorovic）獲得，助攻王丁聖儒則以場均7.7摘下。本季數據獎項正式出爐，各項數據領先者不僅展現個人能力，也體現球隊體系中的關鍵角色與影響力。克羅馬（Lasannah Kromah）以場均 24.2 分蟬聯得分王，在整個賽季中展現穩定且高效率的進攻輸出，無論外線投射或切入破壞力皆具威脅，同時他亦以場均 2.8 次抄截再度拿下抄截王，攻守兩端皆對比賽產生關鍵影響，成為本季最具代表性的全能球員之一。籃板王由馬可（Marko Todorovic）以場均 13.1 籃板拿下，憑藉優異的卡位意識與對落點的掌握，持續在禁區鞏固球隊防守與二次進攻機會；助攻王丁聖儒則以場均 7.7 助攻領銜，透過穩定的控場能力與閱讀比賽節奏的判斷，成功串聯球隊攻勢，是球隊進攻運轉的核心。阻攻王高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均 2 次阻攻成功衛冕，在防守端展現高度存在感，多次於關鍵時刻守護禁區，成為對手進攻時的重要威嚇力量。