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▲TPBL聯盟表示，為確保季後賽在關鍵時刻能維持穩定且高品質的執法水準，聯盟透過數據與實務表現並重的選拔機制，遴選出最優秀的15名裁判。（圖／TPBL提供）

為迎接即將到來、強度更高的季後賽賽事，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（4）日正式公佈了本賽季的季後賽執法裁判名單。聯盟依據例行賽期間之吹判正確率、與球員溝通能力及臨場反應等多面向指標進行評估，最終遴選出15名菁英裁判。此外，聯盟也宣布連續第二年與知名珠寶品牌「ALUXE亞立詩」合作，為2025/26賽季的最高榮耀打造鑲有1.5克拉鑽石的年度總冠軍獎盃，全面展現聯盟持續推進專業化的成果。TPBL聯盟表示，為確保季後賽在關鍵時刻能維持穩定且高品質的執法水準，聯盟透過數據與實務表現並重的選拔機制，遴選出最優秀的15名裁判。此舉期望能在激烈的季後賽競爭中，確保每一場比賽的公平與流暢。TPBL 2025/26 賽季季後賽裁判名單如下：#2 謝上謙#7 謝文偉#11 賴建豪#13 黃振峰#15 羅國銑#16 葉俊宏#23 林原佃#47 林建宏#56 何長仁#66 彭士軒#67 吳芳善#68 歐陽喻弦#85 莊智鈞#96 陳朝宏#99 宋明律在去年賽季首度合作獲得熱烈迴響後，TPBL與ALUXE亞立詩於本賽季再度攜手，由ALUXE工藝團隊延續操刀年度總冠軍獎盃。TPBL表示，年度總冠軍獎盃承載著球隊從季前訓練、例行賽到季後賽數月的拼搏。聯盟認為這座獎盃必須兼具「運動的力量感」與「工藝的永恆性」。本屆獎盃以珠寶製作的高標準把關，從設計理念、材質選用、模具開發到鏡面拋光與金屬鑄造皆全面精進，確保每一道弧線、每一格籃網結構都能精準呈現。值得一提的是，獎盃底座更特別鑲嵌了一顆1.5克拉的璀璨鑽石作為整座聖盃的點睛之作，象徵冠軍榮耀的不朽價值，讓運動精神與珠寶工藝完美交會。將賽場上的動態瞬間，凝鍊為永恆的金色圖騰。獎盃以三大主軸貫穿——「螺旋」流動的線條，象徵球員切入變向時那股不可阻擋的力量，呼應 TPBL 挑戰更高殿堂的決心；「定格」捕捉籃網被球體撐開的 1/60 秒，透過珠寶級鏡面拋光與精密鑄造，將最神聖的勝利瞬間封存為永恆；「編織」則由細膩交錯的金屬籃網構成獎盃靈魂，致敬每一支憑藉團結登頂的冠軍隊伍——因為籃球場上沒有完美的個人，只有無堅不摧的團隊。