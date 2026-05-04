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▲中信兄弟投捕教練王峻杰表示，「PitchCom的複雜程度，確實需要一點時間才能夠上手」。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

▲鄭浩均日前先發對戰台鋼雄鷹，僅投3.1局就狂失8分，創下生涯最慘一戰。賽中因兩度投球超時及退場時與捕手互動冷淡，引發外界質疑「情緒管理」的問題。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒使用投球時鐘規則後，各隊開始陸續引進PitchCom系統作為投捕暗號溝通使用，想辦法節省傳統暗號的溝通時間。從一開始的味全龍隊，到統一獅隊、中信兄弟及富邦悍將，現在中職共有4支球隊使用PitchCom。而目前尚未使用的球隊裡，樂天桃猿也有今年引進的計畫，只剩下台鋼雄鷹還沒有未來實際使用的時程。PitchCom的應用層面除了投捕暗號溝通外，也可讓場邊教練傳達場上防守戰術，進而避免暗號發送時產生誤解或被對手偷暗號。PitchCom基本上有15個按鍵，但可照著每個人的使用去客製化調整，舉例來說，球種按鍵有9顆按鈕，可以每個按鍵都設定1個球種，其他4個按鍵則作為進壘點的配置。但按鍵裡面還能再設定短按、長按有不同的選項；亦可在其他的模式配置裡，重新針對15個按鍵做設定。例如模式一的配置是球種、模式二的配置是守備戰術、模式三則是備用的球種設定，如此不僅可以多元溝通，也能讓進攻方無法猜測出按鍵位置所代表的意義，完全做到避免被偷暗號的情形。中信兄弟投捕教練王峻杰表示，「PitchCom的複雜程度，確實需要一點時間才能夠上手，因為按鍵多，設定者得要記得各個按鍵位置的意義。但上手之後，使用起來就會順暢很多，甚至可以針對不同投、捕手的習慣，去客制自己想要按鍵模式。」由於這樣的特性，王峻杰也觀察到現在大聯盟例行賽，有些捕手按PitchCom時也不太遮擋了，「因為每個人設定的不同、每場比賽也可能不同，同一顆按鍵還有長按短按的選擇設定，打者要偷看也很難看出什麼。」雖然PitchCom使用起來好處不少，但一開始要習慣並不容易。像是這一屆經典賽，日本國家隊的投捕手群，在初期使用與設定就吃了不少苦頭。後來為了讓大家能夠直覺使用，直接參照電玩遊戲『實況野球』的設定，把由上到下的9個球路按鍵模仿電玩設定，上方是直球系、下方是指叉或變速球系列、橫向的話則是滑球系球種，再搭配短按跟長按的模式去做選擇。但即使已設定的如此直覺，還是可以看到日本隊捕手在戰術護腕的第1頁附上球種配置，避免在比賽裡按錯按鍵。由於習慣需要時間，所以還是有投手選擇直接不使用PitchCom發射器。有些投手認為，有想要丟的球種還要自己尋找按鍵，與其讓節奏變得更瑣碎，不如就給捕手處理暗號與配球。也有投手還是喜歡傳統的手比暗號，等到二壘有人時才請捕手使用PitchCom，避免冗長的暗號溝通過程，也避免被二壘跑者偷暗號。但即便如此，就算用傳統的暗號配球模式，捕手也還是會再補按PitchCom的球種，讓有配戴PitchCom的內野手了解現在的球種是什麼，藉此預測打者可能會有什麼樣的揮擊模式，好提前移防守備佈陣。在中職、韓職與大聯盟，實務上可以看到投手身上也會配戴PitchCom發射器，這是讓投手可以免去等待捕手發送暗號，能夠主動提早告知自己想要投的球種，節省溝通時間。王峻杰說：「實務上來講，本來就沒有什麼捕手主動配球的概念，因為捕手再怎麼配球，如果不是投手想投的也不會投出。但用了PitchCom之後，如果投手很早就有想投的球路，他自己去按球種，剩下的投球時限裡，他要怎麼去運用時間，想多快、多慢投出，可以自己控制，不用花一堆時間等捕手比到心中想到那個球種與位置。」因此在大聯盟比賽裡，像是台灣球迷必看的大谷翔平先發投球出賽時，可看到大谷翔平會把PitchCom掛在自己的左手臂內，當他自己有想丟的決勝球種時，就會主動發出，免去捕手配球的時間；近期也可看到中信兄弟洋投勝騎士，每一顆球都是自己主動配球，讓他在壘上無人18秒、有人23秒的時間，可以給打者不同的投球節奏，像是停頓許久、或是突然快投，都是在配置PitchCom之後的進階使用方式。投手主動告知球種，讓整個比賽的節奏與情境與過去截然不同，也是現代職棒打者需要面對的挑戰。除了投捕手的配球暗號傳遞，在中華職棒的實際運用情境中，各隊的投捕教練也會運用PitchCom去做比賽過程裡的提醒。像是牽制跟投捕暫停的時機，可透過PitchCom傳遞給投捕與內野手；在一、二壘或一、三壘有人的特殊情況，需要預防觸擊或盜壘的發動，也可以用PitchCom去提醒內野手與投捕手，要執行什麼樣的選擇。統一獅投捕教練陳俊輝表示，教練團手中有一組PitchCom，會視場上狀況提醒場上的球員，該做什麼樣的防守戰術與佈陣，或是牽制與暫停的時機，比過往的喊聲或比暗號更加直接。而在先前結束的經典賽裡，大聯盟規定教練團不能用PitchCom來傳遞防守暗號，因此發送防守規劃的責任會落在捕手身上。捕手先確認教練的暗號手勢後，會走到本壘板前面告知野手要發送防守戰術，再切換身上的PitchCom發射器到戰術模式，直接有配戴PitchCom的內野手聽到並了解接下來的防守優先順序與佈陣安排，避免過去有隊友誤會暗號的狀況產生。比起過去用手勢溝通，直接避免了球員解讀暗號錯誤，進而發生錯誤跑位的情形。綜合來說，PitchCom雖然偶爾還是會有干擾與傳遞延遲的情況，但因為可運用的範圍極廣且溝通效率佳，目前已成為職棒賽場上不可或缺的工具。雖然傳統暗號溝通方式有其「醍醐味」，但在加快棒球節奏的大旗下，如何有效的使用PitchCom已是職棒賽場上的顯學。