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正在英國舉行的2026倫敦世界桌球團體錦標賽今日（4日）戰況持續低迷，繼前一場不敵韓國隊後，中國男團在小組賽最後一輪再度遭遇滑鐵盧，大比分以2：3不敵老對手瑞典隊，苦吞小組賽二連敗。隨著這場敗仗，「王楚欽生氣了」一詞瞬間衝上微博熱搜榜第二名，僅次於「國桌男團2：3不敵瑞典」，引發全網瘋狂討論。中國主將王楚欽此役帶傷浴血奮戰、個人強勢獨攬兩分，卻無奈隊友未能挺住壓力，只能眼睜睜看著隊史26年來首度連敗給韓國、瑞典兩隊，王楚欽在場下焦慮、憤怒與沮喪的表情全被鏡頭捕捉。本場比賽對中國男團而言是不容有失的榮譽之戰，教練王皓排出了王楚欽、林詩棟與梁靖崑的最強陣容。第一盤由王楚欽迎戰瑞典悍將卡爾伯格（Anton Kallberg），王楚欽迅速進入狀態以11比8拿下首局。然而在第二局戰至5：4時，王楚欽為了救球在快速移動中俯身猛撞到球台邊緣，左手手指當場被生生磕破、鮮血直流。由於賽場血跡必須徹底清理才能繼續比賽，王楚欽在場下焦慮地向隊友周啟豪索要濕巾，聽到對方說沒有時，王楚欽急得直言：「你要沒有，你就找去！」這句急促的話語充分顯露了他絕境下的焦慮，而非無端暴怒。在進行極簡按壓止血後，他僅在場邊停留90秒便重返戰場，最終以11：8、11：5、11：6直落三局橫掃卡爾伯格，為中國隊拿下第一分。雖然王楚欽在第一盤與第四盤皆以3：0橫掃對手，展現世界第一的統治力，但其餘隊友的發揮卻令人大失所望。第二盤小將林詩棟面對世界排名僅第70名的瑞典選手法爾克（Mattias Falck），在苦戰五局後以2：3遺憾敗北；第五盤再度上場對陣卡爾伯格，又以1：3輸球，一人在比賽中連丟兩分，被外界批評關鍵球太過小心、心態失衡。而第三盤由老將梁靖崑對決巴黎奧運男單亞軍、世界排名第二的瑞典名將莫雷加德（Truls Moregard）。梁靖崑雖然受困於腰部、膝蓋等舊傷，在比賽後段動作明顯生硬遲緩，但他依然拼盡全力。兩人在第五局鏖戰到10：9，梁靖崑率先拿到賽點，卻在僅差一分就能獲勝的絕境中，遭到莫雷加德連拿三分、以10：12遭到逆轉。大比分2：3輸球後，梁靖崑對自己的表現非常不滿、氣到臉色發青，但其頑強拼搏的精神仍被球迷讚許為「雖敗猶榮」。中國男團在24小時內接連不敵韓國與瑞典，寫下21世紀以來最慘烈的小組賽戰績，也暴露出在新老交替陣痛期中，主力陣容除王楚欽外集體失準的尷尬現實。前中國名將劉國正也在直播中嚴厲指出：「林詩棟起伏太大，陷入漩渦和死循環中，心態需要調整。」中國媒體傳奧運前桌球男單冠軍馬龍與妻子夏露已緊急抵達倫敦。林詩棟連輸三場比賽，極需馬龍在短時間內協助疏通心理，幫助年輕隊員在接下來的淘汰賽中重新放手一搏。賽後，瑞典隊核心莫雷加德在接受訪問時表示，這場擊敗中國隊的勝利具有歷史意義，但也為中國隊緩頰：「這說明想戰勝中國隊有多不容易，我們始終對中國隊懷有敬意。正賽現在才剛開啟，我覺得中國隊不必太過擔憂。」