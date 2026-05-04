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正在英國舉行的2026倫敦世界桌球團體錦標賽今（4）日傳來令人振奮的捷報！中華男團在小組賽關鍵戰中迎戰強敵德國隊，雖然首點吞敗，但靠著陣中一哥林昀儒首度登場穩定軍心，加上17歲小將郭冠宏上演不可思議的大逆轉，以及馮翊新在第4點復仇成功，最終中華男團以3：1力克德國隊，繼上屆世團賽8強戰後再度擊敗強敵。隨著第二階段淘汰賽籤表出爐，中華男團將正面對決塞爾維亞隊，力拼晉級。本場比賽中華男團與歐洲豪權德國隊展開激烈交鋒。第1點中華隊派出馮翊新對陣德國好手杜達（Benedikt Duda），可惜遭到對手以直落三局擊敗，中華隊陷入0：1落後。關鍵的第2點，世界排名第7的中華隊核心林昀儒迎來本屆世團賽的首度亮相。面對世界排名第10的德國名將邱黨，林昀儒展現出極佳的心理素質與頂級球技，全場精準掌控節奏，最終以直落三局輕鬆橫掃邱黨，強勢為中華隊扳平戰局。第3點由中華隊年僅17歲的小將郭冠宏對決德國名將佛蘭齊斯卡（Patrick Franziska）。郭冠宏在先丟兩局、退無可退的極度不利局面下，展現出超越年齡的強心臟。他重整旗鼓連續扳回兩局將比賽拖入決網。在關鍵的第5局，郭冠宏一度以6：9落後，但他頂住壓力、連續化解對手的賽末點，最終以12：10驚險勝出，完成了不可思議的「讓2追3」史詩級大逆轉，為中華隊搶下聽牌的第2點。第4點中華隊再度由馮翊新披掛上陣，正面對決前一盤落敗的邱黨。這場復仇之戰雙方打得難解難分，馮翊新頂住壓力與對手激戰5局，最終成功拿下決勝局，不僅生涯首度擊敗邱黨，也幫助中華男團以點數3比1鎖定勝局，再次將強敵德國隊踩在腳下。隨著小組賽事告一段落，大會今日也同步公布了第二階段的淘汰賽籤表。中華男團被分在上半區的【2/8區】，首輪（32強）將對陣塞爾維亞隊。若能順利過關，將有機會前進16強挑戰同區的丹麥隊與加拿大隊之勝者。女團方面，中華女團同樣名列籤表中，被分在下半區的【6/8區】，首輪將與波多黎各隊展開對決，若順利勝出則將在16強碰上同區的香港隊與威爾斯隊之勝者。