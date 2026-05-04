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▲衛冕軍雷霆隊本季防守數據傲視聯盟，但其防守尺度與是否獲裁判青睞，始終是外界爭論的焦點。（圖／美聯／達志影像）

洛杉磯湖人在首輪以4比2淘汰休士頓火箭後，緊接著要在西區準決賽強碰衛冕軍、同時也是本季防守效率第一的奧克拉荷馬雷霆。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在訪問中，雖然大力稱讚雷霆隊的防守強度，但其措辭卻引起了NBA球迷的無限聯想，認為這名「菜鳥教頭」正在對裁判與對手施加心理壓力。瑞迪克在接受採訪時指出，雷霆隊的防守壓力是另一個層級的挑戰。他直言：「我們在對抗火箭時感受到的最大壓力，只是雷霆隊的『基本水平』而已。」他進一步列舉雷霆在抄截、阻攻與造成失誤等各項干擾數據皆排進前五，但最令他驚訝的是對手的「守法」程度。「最了不起的一點是，他們在施加這麼大壓力的情況下竟然不犯規。他們不知道怎麼做到的，能在不犯規的前提下達成這一切，我認為這在NBA歷史上都是很了不起的事。」瑞迪克這段話聽似讚美，卻立刻在社群媒體上引發爆炸性討論。這番言論被許多球迷解讀為瑞迪克在玩心理戰。網民紛紛留言：「瑞迪克這是在給裁判下套啊」、「高級酸！他絕對是在暗示雷霆防守時有很多推擠抓人，裁判卻沒吹」、「我愛死這種諷刺了，雷霆防守『絕對』沒有拉人、推人跟絆人，Amazing！」更有支持者認為，這是瑞迪克展現高智商執教的一面，試圖在系列賽開打前，先透過輿論讓裁判在吹判雷霆的強悍防守時更具戒心。不論瑞迪克是否帶有諷刺意味，雷霆隊的防守數據確實驚人。本季他們以106.5的防守效率位居聯盟之首，場均抄截9.7次（聯盟第二）、阻攻5.5次（聯盟第五），且禁區場均失分僅40.1分，展現出極強的護框與外圍干擾能力。