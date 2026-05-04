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▲NBA季後賽首輪正式開打，16支球隊要嘗試在7戰4勝系列賽中勝出，晉級下一輪。（圖／NBA X）

📍2026年NBA季後賽活塞、魔術賽程與轉播資訊

📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合

📍兩隊戰力分析與觀賽重點

📍活塞、騎士季後賽球員名單

📍活塞、騎士系列賽預測

📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

活塞、魔術賽程與轉播資訊

場次 日期 時間 主場 轉播單位 G1 5月6日（三） 07:00 活塞 Peacock / NBC Sports Network G2 5月8日（五） 07:00 活塞 Amazon Prime Video G3 5月10日（日） 03:00 騎士 NBC / Peacock G4 5月12日（二） 08:00 騎士 NBC / Peacock G5（如有需要） 5月14日（四） 待定 活塞 待定 G6（如有需要） 5月16日（六） 待定 騎士 待定 G7（如有需要） 5月18日（一） 待定 活塞 待定

2026年NBA季後賽次輪對戰組合

底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士

紐約尼克 VS費城76人

奧克拉荷馬雷霆VS洛杉磯湖人

聖安東尼奧馬刺VS明尼蘇達灰狼



活塞、魔術系列賽博弈賠率（Game 1）

▲在2025/26例行賽中，活塞和騎士4次交手戰成2：2平手。其中有3場比賽的分差在5分以內（包含1場延長賽）。（圖／美聯社／達志影像）

兩隊戰力分析與觀賽重點

▲騎士隊陣中擁有剛在首輪G7狂砍22分19籃板的艾倫（Jarrett Allen），搭配全能長人莫布里（Evan Mobley）。（圖／美聯社／達志影像）

活塞、騎士季後賽球員名單

▲克里夫蘭騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）在本季組成夢幻後場，雙方的絕佳默契帶領球隊闖進東區準決賽。（圖／美聯社／達志影像）

活塞、騎士系列賽預測

NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？



2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。



2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。 NBA賽程表



NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：



🟡電視轉播：



緯來體育台



🟡線上收看：



🟡線上收看： NBA League Pass。

▲NBA次輪季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）

2026年NBA季後賽東區首輪的激戰已告一段落，兩支歷經7場生死大戰殘酷考驗的隊伍即將在東區準決賽正面交鋒。東區龍頭底特律活塞隊（第1種子）坐鎮主場，迎戰在交易截止日後重整旗鼓並演出逆轉戲碼的克里夫蘭騎士隊（第4種子）。兩隊在首輪皆在搶七戰中驚險勝出，展現出驚人的心理韌性。這場充滿對抗性與戰術博弈的系列賽，究竟誰能笑到最後、搶下東區決賽門票？《NOWNEWS》以下為您帶來最完整的對戰分析、賽程和轉播資訊。本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於底特律的小凱薩體育館（Little Caesars Arena）開打，後續再移師克里夫蘭的火箭球館（Rocket Arena）。根據 BetMGM 最新公佈的 G1 賠率資訊：讓分盤（Point Spread）： 底特律活塞隊 -3.5（活塞讓3.5分）不讓分獨贏盤（Moneyline）： 活塞隊 -155 / 騎士隊 +130大小分盤（Over/Under）： 214.5分在2025/26例行賽中，活塞和騎士4次交手戰成2：2平手。其中有3場比賽的分差在5分以內（包含1場延長賽），顯示出兩隊戰力極其接近。騎士隊能靠著外線雙星的爆發拉開比分，而活塞隊則能憑藉強悍的禁區優勢與康寧漢的節奏掌控予以回擊。活塞隊的進攻發動機康寧漢（Cade Cunningham）在首輪繳出歷史級的場均32.4分、刷新隊史紀錄，展現頂級球星風範。他將正面對決騎士隊由米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）組成的全明星後場。哈登在首輪搶七大戰展現極強的切入造殺傷力，他能否有效利用防守經驗限制康寧漢，將是騎士隊在防守端的重中之重。活塞隊長人杜倫（Jalen Duren）在首輪G7繳出15分15籃板的鐵血表現，是球隊在禁區的防守屏障；但騎士隊陣中擁有剛在首輪G7狂砍22分19籃板的艾倫（Jarrett Allen），搭配全能長人莫布里（Evan Mobley）。兩隊在籃板球的爭奪與禁區護框能力的較量，將直接決定比賽的節奏。活塞隊擊敗魔術隊後，獲得了相對充裕的調整時間。反觀騎士隊在5月4日打完與暴龍隊的搶七大戰後，滿打滿算僅有45個小時可以休息與移動，這對主打雙衛與雙塔、體能消耗極大的騎士隊而言，體能恢復將是 G1 的最大考驗。後衛（G）： Cade Cunningham (PG), Marcus Sasser (PG), Daniss Jenkins (PG), Kevin Huerter (SG), Caris LeVert (SG), Javonte Green (SG), Wendell Moore Jr. (SG-雙向)前鋒（F）： Tobias Harris (PF), Ron Holland (SF), Duncan Robinson (SG/SF), Ausar Thompson (SF), Chaz Lanier (SG), Tolu Smith (PF), Tristan Enaruna (SF), Isaac Jones (PF-雙向)中鋒（C）： Jalen Duren (C), Isaiah Stewart (C), Paul Reed (C)後衛（G）： James Harden (PG), Donovan Mitchell (SG), Dennis Schröder (PG), Tyrese Proctor (PG), Craig Porter Jr. (PG), Sam Merrill (SG), Keon Ellis (SG)前鋒（F）： Evan Mobley (PF), Max Strus (SF), Dean Wade (PF), Larry Nance Jr. (PF), Jaylon Tyson (SF), Nae'Qwan Tomlin (PF), Tristan Enaruna (SF), Riley Minix (SF)中鋒（C）： Jarrett Allen (C), Thomas Bryant (C), Olivier Sarr (C)這是一場勢均力敵的五五波對決。活塞隊擁有主場優勢與體能上的優勢，特別是康寧漢目前狀態正值顛峰；然而，騎士隊擁有經驗更豐富的季後賽老將哈登與米契爾，且艾倫與莫布里的雙塔組合在對抗上並不落居下風。G1 關鍵在於騎士隊能否克服僅有45小時休息的疲勞感，在開局咬住比分。若能拖慢活塞隊的轉換快攻，騎士隊便有機會在客場搶下寶貴的開門紅。預計這將是一場激戰到最後一刻、考驗執行力的頂級系列賽！