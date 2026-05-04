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隨著TPBL賽季進入尾聲，年度個人獎項的爭奪戰也進入白熱化。其中最具指標性的「年度本土MVP」獎項，雲豹、攻城獅兩大球團高層都為自家一哥拉票。新竹御頂攻城獅總經理張樹人全力為高國豪拉票，強調他職業態度的蛻變；而台啤永豐雲豹營運長顏行書則毫不猶豫地力挺高錦瑋，直言高錦瑋帶領球隊登頂的功勞無人能比。攻城獅總經理張樹人在受訪時，毫不猶豫地力挺高國豪奪下本土MVP。他指出，高國豪本季最大的改變在於心態。過去高國豪以天馬行空的「神來一筆」打法著稱，但今年他完全收斂個人想法，專注於執行教練戰術，成功變成一名更優秀的指揮官。張樹人表示：「他的表現帶動了球隊的一些成長跟改變。因為從他開始願意去做起的時候，就沒有其他球員會有藉口說我不願意做，因為以前國豪會比較多自己拿球的一些『神來一筆』，或是他自己比較天真爛漫的一些打法。那今年就是他完全收斂掉自己的想法，然後當他開始這樣做的時候，就影響到全隊，大家都會認真一起做教練要大家做的事情。」高國豪本季場均上場32分鐘，繳出14.66分、3.22籃板、3.44助攻的全能數據，4成4的命中率更是生涯新高。更重要的是，他帶領去年無緣季後賽的攻城獅一路攀升至例行賽第三，展現了球星價值。面對MVP爭奪，雲豹營運長顏行書則有不同見解，他直截了當地表示：「例行賽第一是絕對無庸置疑，而且我們本土球員又不像『宇宙夢』。」顏行書認為，雲豹本季在高度競爭下奪得例行賽第一，身為副隊長的高錦瑋居功厥偉，「我們的球員能夠表現得這樣子，絕對是高錦瑋無庸置疑。無庸置疑。有其他的候選人嗎？沒看到了。」儘管雲豹本季補強曹薰襄後分散了上場時間，高錦瑋仍能維持14.56分、4成2命中率的穩定輸出。兩大後衛數據並駕齊驅，高錦瑋的帶隊勝率與高國豪進步的成熟度將成為年度MVP最糾結的考量點。除了MVP之爭，張樹人也對自家大物新人劉丞勳讚不絕口，直言他就是年度最佳新人。「我想不到其他人比他更值得。」張樹人透露，劉丞勳是一名高度自律的「籃球機器」，下場後會立刻找教練修正缺失，甚至主動與洋將溝通戰術，「他的人生只有籃球跟睡覺，這種年輕球員非常難得。」