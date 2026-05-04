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在英國倫敦舉行的2026年世界團體桌球錦標賽爆出重大爭議。雖然中華女團在小組賽首戰以3：1逆轉擊敗強敵韓國隊，但賽後教練鄭佳奇驚爆台灣選手在賽前安檢時遭到不當肢體接觸，疑似發生性騷擾事件。對此，中華隊主力國手鄭怡靜今日透過委任律師發表嚴正聲明，強調自己身為國家隊資深成員，有責任站出來維護「運動員人權」，並已由團隊正式向賽事單位提出申訴。中華女團在首戰對陣第三種子韓國隊時，兩大主力鄭怡靜與陳思羽均未上場，隨後教練鄭佳奇在個人社群平台揭露，選手在進入場館安檢時，遭到安檢人員不當肢體接觸與惡意阻攔，導致選手承受巨大心理壓力，進而影響到排陣與出賽。針對這起離譜事件，鄭怡靜今日發表律師聲明，表示自己走上職業運動員這條路已20年，過去行事低調，但經歷此事件後深覺勇於發聲的重要性。她表示：「身為國家隊的資深成員，我身上所承載的，更該有一份對後進、對全體代表隊運動員權益的責任。」鄭怡靜指出，事發當下已在第一時間向教練反映並提出申訴，賽事單位目前已對相關人等作成初步懲處。後續將委由桌球協會與運動部持續追蹤，並呼籲社會大眾與相關單位一同努力，完善安全且受尊重的運動環境。「眾所周知，這次的事件不僅僅是單一偶發狀況，也不單只會發生在桌球界，這是「運動員人權保護」的嚴肅議題，是我們所有人都必須正視的。」鄭怡靜表示，「事發當下，我已在第一時間向教練反映，並由教練代為向賽事單位提出申訴。稍早，賽事單位已對相關人等作成初步的懲處決定，對此，我與我的團隊表示尊重，後續也將委由協會、運動部持續追蹤相關處置。」為避免影響正在進行中的賽事，鄭怡靜呼籲大眾繼續關注賽場並為選手加油。同時，她懇請相關單位與媒體朋友本於個人資料及隱私保護，暫勿再針對案情細節進行報導。鄭怡靜與團隊已正式委託金石國際法律事務所陳東晟律師處理相關法律事務。聲明中強調，若有任何侵害權益之情事，將依法追究加害人及相關行為人之法律責任。