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2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽於5月1日至3日在北京國家游泳中心（水立方）盛大舉行。在名將全紅嬋、陳芋汐缺席女子單人10米跳台的情況下，本月底將滿16歲的中國隊廣東小將蔣林靜挺身而出，在決賽中再現驚艷全場的「水花消失術」，最終以397.95分的絕對優勢奪得冠軍，正式成為中國跳水隊的又一位世界冠軍。本次總決賽女子單人10米跳台項目強手雲集，吸引了來自中國、美國、俄羅斯和德國的頂尖好手同台競技。原本中國隊計畫由蔣林靜與14歲的陝西小將崔家溪攜手出戰，但崔家溪在賽前因傷遺憾退賽，這也意味著蔣林靜必須獨挑大梁、代表中國隊孤軍奮戰。年僅15歲的蔣林靜頂住巨大壓力，在決賽中發揮異常出色。當進行到高難度的207C（向後翻騰三周半抱膝）動作時，蔣林靜宛如驚鴻入水，展現出完美的身體協調性與水花控制力，現場再度上演「水花消失術」的奇蹟。這一跳征服了全場裁判，所有人均打出9.0分以上的高分，其中一位裁判更是亮出了10分的滿分。雖然她在最後一跳5253B出現些微瑕疵、僅拿62.40分，但前四跳奠定的巨大優勢已不可動搖，最終她以397.95分的總成績強勢摘金，領先第二名的俄羅斯選手高達78.75分。來自廣東的蔣林靜出生於2010年5月，自幼便與跳水結緣。她最早在佛山市體育運動學校接受李福榮、蘇儉亮兩位教練的啟蒙，隨後憑藉過人的彈跳天賦與刻苦的訓練態度，於2022年1月入選廣東省跳水隊，師從名帥何威儀，成為奧運冠軍全紅嬋的同門師妹。進入國家隊後，她則師從奧運五金王陳若琳。在專業且系統的訓練下，蔣林靜近年來成長迅速。她在2023年全國跳水錦標賽中一舉奪得女子10米跳台季軍，並在今年的世界盃分站賽加拿大站中奪下冠軍、順利拿到了總決賽的參賽門票。前中國女子跳水奧運冠軍郭晶晶5月1日也以世界泳聯官員的身分親臨現場觀賽，見證了這位廣東新星的誕生。而同為廣東隊出身的師姐全紅嬋，自2025年5月因舊傷復發退出全國冠軍賽後，雖在同年11月參加了全運會，但因傷病與身體發育關卡，目前一直留在廣東隊進行調整。廣東省二沙體育訓練中心日前也發文證實，全紅嬋目前處於傷病調整期、暫不具備參賽條件，將更多專注於學業，並缺席今年上半年的各項比賽。在師姐缺陣之際，蔣林靜成功接過火炬，展現了廣東跳水隊與國家隊堅實的梯隊實力。在賽後的發布會上，蔣林靜依舊保持謙遜，她表示自己在技術動作的發揮上仍有欠缺，還有許多需要提高的地方。談及下一步計畫，蔣林靜將目標鎖定在亞運會選拔賽：「我會繼續磨鍊自己，爭取在選拔賽中發揮出最好水平。」